Alin, fiul Matildei Pascal Cojocărița, detalii din culisele vieții de familie. Cum și-a cunoscut artistul actuala parteneră

Alin, fiul Matildei Pascal Cojocărița, dezvăluie, în premieră, pentru FANANTIK, cum și-a cunoscut actuala parteneră, și de ce nu se mai vede, prea curând, căsătorit. Viața cu trei băieții este frumoasă, dar conform spuselor lui, este și puțin furtunoasă.

Alin, fiul Matildei Pascal Cojocărița, detalii din culisele vieții de familie

, mai ales de când iubește din nou și a devenit tată pentru a treia oară. Acesta a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice mai mult familiei și evenimentelor muzicale din care își câștigă existența.

După un an 2024 care nu a fost deloc ușor pentru Alin Pascal, a venit vremea ca lucrurile să se așeze pe un făgaș normal.

„Anul trecut a fost mai complicat, așa, un pic. Am avut altele pe cap. E o chestiune legată de sănătate. Nu mă privește strict pe mine. În familie.

În prezent, e totul ok. Devine mult mai ușor, pentru că cei mari au grijă de cel mic. Bine, nu e chiar mai ușor, că e mai greu. Cu trei e mai complicat puțin, dar bucuria e direct propozițională.

Cei mari sunt, cumva, în grija tuturor. Ei stau unde vor. Pot sta și cu mama lor, și cu mine. Nu avem o regulă. Depinde și de ce activități au. În timpul școlii, în timpul weekend-ului. Eu în weekend-uri nu prea sunt pe acasă, pentru că sunt plecat la evenimente. Depinde unde au treabă.”, a povestit fiul Matildei Pascal Cojocărița, pentru FANATIK.

De ce nu vrea să se mai căsătorească Alin Pascal?

Întrebat de o posibilă căsătorie, Alin Pascal ne mărturisește că nu este pe lista de priorități de anul acesta. Acum cei trei copiii le încarcă programul din zori și până în seară, de aceea vor lăsa uniunea civilă și în fața lui Dumnezeu pe mai târziu, când toți își vor lua zborul din cuibul părintesc.

„Nu ne-am mai căsătorit, nu. Dar, niciodată să nu spui nu. Chiar nu știu. Poate că va veni și un moment de asta la un moment dat. Însă, nu e cazul acum, avem alte preocupări. Să creștem copiii ăștia. Mi se pare că ne umple destul din timp. Probabil după ce o să crească ei și o să plece pe picioarele lor. Atunci, probabil, poate avem timp și de așa ceva.

Nu chiar peste 20 de ani, că cel mare are deja 12 ani. Eu am plecat de acasă de la 14 ani. De atunci sunt tot pe drumuri. Eu încerc să-i fac să fie foarte independenți. Asta încerc prin educație, să cresc niște copii care se descurce în orice situație.

Cel micuț abia are doi ani. Cu el e mai greu pentru că are același program în fiecare zi. Deși, să știi că l-am plimbat și pe cel mic de la o lună. L-am plimbat peste tot.”, a povestit cunoscutul interpret.

În ce relație se află Alin Pascal cu fosta soție?

Venind vorba de copiii cei mari, , fără să existe niciun fel de discuții contradictorii cu fosta lui soție. Cei doi au divorțat cât se poate de amiabil, la notar, fapt care a dus și la relația foarte bună din prezent.

„Am avut un divorț destul de amiabil, să știi. Liniștit, în comparație cu alții oameni. Am avut o discuție, am hotărât că nu mai are rost să ne mai chinuim. Nu ne mai înțelegem, atunci ce rost are. Mai bine își vedea fiecare de drumul lui. Am fost la notar, am semnat. Mulțumesc, la revedere și gata. Și chiar suntem foarte buni prieteni și acum.

Important este că cei mici nu sunt afectați de acestă separare. Plus că acum îl au și pe frățiorul mic, abia așteaptă să vină la el. Se pupă, se joacă. Au ei jocurile lor. Nu mă bag eu între ei.”, a mai spus fiul Matildei Pascal Cojocărița.

Cum și-a cunoscut Alin, fiul Matildei Pascal Cojocărița, actuala parteneră?

În premieră, pentru FANATIK, Alin Pascal a vorbit despre mama celui de-al treilea băiețel. Celebrul interpret a povestit că și-a cunoscut jumătatea la un eveniment unde el cânta. Și de atunci sunt de nedespărțit.

„Actuala mea parteneră nu are nicio legătură cu mediul ăsta în care profesez eu. Vine din cu totul și cu totul alt mediu și nici nu vrea să apară. E mai discretă și atunci eu respect treaba asta.

Ne-am cunoscut la o cântare de-a mea. Era și ea invitată acolo și uite, așa ne-am cunoscut. Suntem împreună de… Nu știu, că eu nu sunt cu număratul anilor, dar de destul de mult. Cred că vreo șase, șapte ani, nu știu.”, a mai spus Alin Pascal.

În ceea ce o privește pe b , artistul admite că fiii lui o văd zilnic pe video pe interpretă și, în vacanța de vară, le face bagajele și îi trimite cu ea, la casa de vacanță din Sovata.

„Mama stă cam departe de noi. Ea stă la Bistrița, noi în București. De asta mereu abia așteaptă să-i vadă. Vorbesc zilnic pe telefon, pe video. Dacă tot vorbim de bunicii, eu în fiecare an îi trimit la ei măcar 2-3 săptămâni.

În vacanța de vara vreau să fie doar cu bunicii ca să mai învețe și alte lucruri. De obicei stau la Sovata, că avem acolo o căsuță de vacanță. Acolo e frumos, e altceva. Altă energie decât în București. E mult mai cald, mult mai frumos, natură. Se plimbă, au păduri pe acolo. Le place foarte mult.”, a încheiat Alin Pascal.