Alin Grigore a dezvăluit în direct de la ce a pornit conflictul de la Arena Națională între el și Marius Șumudică, după Rapid – FCSB 0-0

După intervenția lui Marius Șumudică de la FANATIK SUPERLIGA, Alin Grigore a intrat în direct și a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între el și tehnicianul de la Rapid pe Arena Națională. Jurnalistul a mărturisit cum a reacționat după amenințările antrenorului.

Tot ce s-a întâmplat pe Arena Națională între Alin Grigore și Marius Șumudică după Rapid – FCSB 0-0: „Tonul meu a fost perfect normal la conferință”

Alin Grigore a participat la la finalul derby-ului Rapid București – , scor 0-0. La plecarea de pe Arena Națională, tehnicianul giuleștenilor l-a amenințat pe jurnalistul FANATIK.

Jurnalistul Alin Grigore a vorbit la FANATIK SUPERLIGA a vorbit despre tot ce s-a întâmplat între el și Marius Șumudică pe Arena Națională. Show-ul e live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Situația e foarte simplă. Am avut o întrebare și jumătate pentru domnul Marius Șumudică la conferința de aseară, mi s-a spus: «Gata, că trebuie să vorbească și alți jurnaliști, nu e monolog». Nu am zis nimic, am pus întrebările respective pe un ton normal.

Se poate observa și pe înregistrarea conferinței de presă pe care am reascultat-o, pentru că am zis că poate l-am jignit cumva prin felul în care m-am adresat, dar tonul a fost perfect normal. S-a încheiat conferința, am plecat de acolo și îmi strângeam trepiedul pe drum.

În acel moment am dat nas în nas cu domnul Marius Șumudică. Dânsul venea din zona vestiarelor, iar eu veneam din zona presei, acolo se intersectează drumurile. M-am uitat spre dânsul, practic ne-am oprit amândoi în acel moment”, a dezvăluit Alin Grigore.

„Lasă că de mâine nu o să mai lucrezi acolo! Îți sugerez să îți cauți de muncă”

„M-a întrebat dacă sunt de la Fanatik. Nu am apucat să-i spun da sau nu și zice: «Tu ești de la Fanatik, nu? Lasă că de mâine nu o să mai lucrezi acolo, ce i s-a întâmplat lui Remus o să ți se întâmple și ție. Îți sugerez să îți cauți de muncă».

De aseară m-am gândit ce reacție să am. Aseară nu am spus absolut nimic, nu am reacționat pentru că am zis să o las așa. Eu am niște principii în viață, încă din 2011 când am intrat la Facultatea de Jurnalism am spus că un jurnalist adevărat este acel om care spune adevărul cu orice preț.

Nu stăteam cu emoția că o să mă dai afară, asta ar însemna să fim într-o țară de nebuni. Nu știam de primă, dar spun public asta. Nu vreau prima, cred că sunt primul angajat care îți refuză o primă. Nu vreau prima pentru că doar mi-am făcut treaba.

Chiar mă gândeam aseară ce o să fac dacă ne ridică acreditările. Domnul Marius Șumudică a spus la un moment dat că e o minciună, asta m-a deranjat cel mai tare. Nu am mințit, nu am să mint și nu o să mint niciodată pe nimeni.

A spus că nu știa de unde sunt. Mergeam în fața dânsului și scriam pe grupul Fanatik pentru că am rămas șocat de replica pe care mi-a dat-o. Mi-a zis așa: «Ce faci acum? Îi scrii lui Horia?». Nu mi-au plăcut prieteniile în fotbal pentru că am crescut sub bagheta lui Cătălin Tolontan”, a mai spus jurnalistul FANATIK.