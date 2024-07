Avem doar două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. Ambele cucerite de David Popovici la înot. Nu contează probele, ci sportul. La JO 2024 sunt 32 de sporturi! 32! România a scos capul la un singur sport din 32. Da, David Popovici e o minune!

Alin Grigore a tras concluzia Jocurilor Olimpice de la Paris: „David Popovici e o minune! Voi știți câte bazine are Ungaria? Noi avem doar 3 piscine”

Și nu vă gândiți că statul român a investit atât de mult în înot încât facem spectacol peste tot cu înotătorii noștri! Nu! În acest moment, fix acum când scriu rândurile astea, țara campionului olimpic David Popovici are doar 3 (TREI) bazine olimpice.

Știți câte bazine olimpice are o țară cu tradiție în înot? Nu știți, că nu vă interesează pe voi de Ungaria, că râdeți de investițiile nebune pe care le fac vecinii noștri în sport. Peste 50 de bazine olimpice au ungurii la ora asta. Franța are vreo 200 de bazine, dar nu ne băgăm acolo, că asta ar însemna să visăm vreodată și la organizarea Jocurilor Olimpice în România. Ferească Dumnezeu!

Mă amuză și în același timp mă întristează când văd câte un sportiv român care reușește să facă performanțe internaționale fantastice. Vă mai aduceți aminte în 2019, când Simona Halep câștiga titlul la Wimbledon? Toți politicienii și așa zișii ‘influensări’ din România promiteau că se vor construi noi terenuri de tenis pentru copii, pentru performanță, pentru mama, pentru tata.

Ce s-a întâmplat? Arenele BNR sunt în paragină, pentru că statul, da, exact statul ăla care se lăuda că va face, nu-l interesează și nu vrea să deranjeze barosanii care dețin, de fapt, terenurile alea. Alte câteva baze sportive care aparțin de stat sunt în paragină.

Câte bazine olimpice se vor construi după performanța lui David Popovici?

Încă o chestie. Știți câte terenuri de tenis de iarbă are România? ZERO! Sper să nu mă înșel și să fiu corectat de cei care cunosc mai bine asta, dar eu știu că cifra este ZERO! Spun de iarbă pentru că la Wimbledon s-a jucat pe iarbă. Sau din cauza climei nu putem face terenuri de iarbă?

Eu sunt pregătit de un pariu, mai ales că suntem în an electoral. Câte bazine ne promit politicienii noștri odată cu revenirea lui David Popovici în România? 10? 20? Eu sper măcar să le îngrijească pe alea pe care le avem. Și să-l repare pe ăla din interior de la Lia Manoliu, că în curând vine iarna și Popovici, dar și alți sportivi, vor fi nevoiți să se antreneze cine știe pe unde. Sau într-un balon, exact așa cum a declarat .

Apropo, ați citit declarația lui Popovici? Le-a transmis politicienilor că sunt degeaba fără să le spună că sunt degeaba. Felicitări, David! Sunt curios ce vei face peste 10 ani când vei fi în fruntea COSR. Pentru că mă gândesc că mentalitatea ta e strâns legată de dezvoltarea sportului, iar pasul următor, după ce vei renunța la sport, va fi să fii în conducerea lui.

Până atunci, China are vreo 19 medalii, Franța vreo 26, Japonia 15. Dar Ungaria, țara în care se investește masiv, câte medalii are? 3! Și doar una la înot. Un argint la 200 de metri fluture. Cine mai înțelege sportul? Ăia cu zeci de bazine au un amărât de argint, iar noi cu 3 piscine mergem acasă cu un aur și un bronz.