Alin Oprea, dezvăluire sinceră despre partenera sa de viață: ”Mi-am asumat”

Alin Oprea trăiește o frumoasă poveste de dragoste de doi ani cu o femeie pe care a cunoscut-o în timpul mariajului cu Larisa Uță, cea cu care a fost căsătorit 22 de ani. În ciuda scandalului în care se află în prezent din cauza divorțului, solistul trupei Talisman își asumă relația cu amanta.

Cântărețul susține că fosta soție a știut încă de la început că are pe cineva, lucru care s-a și confirmat recent prin intermediul declarațiilor sale. Renumitul artist și-a deschis sufletul și a mărturisit că este foarte îndrăgostit de noua sa parteneră de viață care îi este alături în acest clipe grele.

Muzicianul nu a ezitat să recunoască că are o legătură specială cu partenera sa de viață, mai ales că ea este persoana pe al cărui umăr se plânge. Alin Oprea se bucură din tot sufletul că a găsit o femeie cu care se potrivește de minune.

Alin Oprea, mărturisire sinceră despre amantă. Ce spune despre iubita sa

„Mi-am asumat-o! Am o relație și mă bucur și o iubesc pe fata asta! Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare!

Deci eu nu am mințit că nu am o relație. Am și mă bucur!”, a declarat solistul trupei Talisman în cadrul emisiunii Xtra Night Show, informează spynews.ro.

În altă ordine de idei, Alin Oprea susține că fosta sa soție, Larisa Uță, a lansat acuzații dure la adresa sa legat de infidelitate când de fapt aceasta l-a înșelat nu o singură dată, ci de mai multe ori.

Solistul spune că fosta parteneră de viață a avut 9 relații extraconjugale și chiar are dovezi în acest sens pe care, cel mai probabil, le va scoate la iveală în instanță acolo unde încearcă să-și facă dreptate.

„Hai să fim serioși. Nu ieși în presă și mă acuzi numai pe mine de infidelitate, când tu ai la rândul tău nouă infidelități? Eu le voi demonstra pe toate”, a mai adăugat cântărețul, potrivit sursei menționate mai sus.

Totodată, Alin Oprea este de părere că Larisa Uță a lansat întregul scandal pentru a-l putea stoarce de bani. Fosta soție alături de care are și doi copii nu face altceva decât să-i păteze imaginea pentru a putea câștiga procesul intentat la Tribunal.

