Alin Oprea s-a căsătorit în secret cu Medana, noua sa parteneră: ”Am devenit doamna Oprea cu acte în regulă”

Alin Oprea și noua sa parteneră, Medana, și-au spus ”Da!”. Cei doi proaspeți soți s-au căsătorit civil în acest weekend, departe de ochii presei.

Evenimentul s-a desfășurat și chiar de ziua de naștere a Medanei, care a avut loc pe data de 10 decembrie.

Acum, Alin Oprea spune că trăiește al doilea vis din viața sa. Primul a fost să devină muzician, iar următorul ca Medana să-i fie soție.

”Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Când eram copil am avut un vis. Să devin muzician. De când am cunoscut-o pe Medana, am avut al doilea vis: să devină soția mea.

Ambele visuri mi s-au materializat, așa că azi v-o prezint cu mare onoare și încântare pe frumoasa mea soție MEDANA OPREA”, a scris solistul de la Talisman, într-o postare pe facebook.

Cine au fost nașii de cununie. Un fost ministru al sănătății, părinte spiritual pentru Alin Oprea și Medana

Potrivit , Alina Oprea și Medana au avut două perechi de nași, mai exact, pe Axinte și soția acestuia și pe fostul ministru al sănătății, Sorina Pintea, și soțul acesteia.

”A avut loc cununia civilă, într-adevăr. Am devenit doamna Oprea cu acte în regulă. Alături de noi au fost nașii noștri Sorina și Ovidiu Pintea, Carmen și Ion Petrescu plus restul oamenilor dragi nouă”, a transmis actuala parteneră a lui Alin Oprea pentru sursa menționată.

Totul s-a întâmplat la o lună după ce faimosul solist din trupa ”Talisman” a încheiat divorțul, în mod oficial, de Larisa Uță, prima sa soție, cu care a avut o căsnicie de mai bine de două decenii și din care au rezultat doi copii.

. Cântărețul a declarat într-un interviu faptul că are dovezi cum Larisa l-a înșelat.

” (…) Dovezile există, eu sunt în posesia lor și procesul de divorț s-a bazat și pe aceste dovezi. Mai ales că procesul de divorț s-a încheiat într-un fel de knockout în favoarea mea, pentru că toate punctele de divorț au fost câștigate de mine! (…)”, a spus Alin Oprea la Prima TV.