Alin Oprea s-a răzgândit și-a modificat testamentul. Cine va moșteni acum averea artistului

Alin Oprea s-a răzgândit și a modificat testamentul. Artistul a pus mai bine lucrurile în balanță și a stabilit cine va moșteni întreaga sa avere.

Alin Oprea s-a răzgândit și-a modificat testamentul

Alin Oprea traversează momente destul de agitate. Când credea că are parte de liniște și că s-a lămurit cu privire la unele aspecte, problemele au reapărut în viața artistului.

ADVERTISEMENT

, Larisa Uță, au fost la cuțite în ultima vreme. Tensiunile s-au amplificat, iar acum, artistul nu mai are o relație bună nici cu cei doi copii ai săi.

Melissa și Adrian, copiii artistului, au decis să ia partea mamei lor în întreg scandalul. Asta l-a determinat pe

ADVERTISEMENT

În urmă cu ceva timp, Alin Oprea a anunțat în mod oficial că Melissa și Adrian vor moșteni întreaga lui avere. Artistul a postat un mesaj prin care le-a transmis copiilor că le va lăsa toate bunurile, apartamentele și banii agonisiți o viață întreagă.

”Vă las vouă toate bunurile, apartamentele și sumele de bani. Pentru voi am făcut toate sacrificiile, pentru voi am muncit zi și noapte. Vouă vreau să vă rămână TOT! O iau eu din nou de la zero, pentru a nu vă lăsa pe voi împovărați de greutățile vieții.”, spunea Alin Oprea în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT

Cine va moșteni întreaga avere a lui Alin Oprea

Totuși, se pare că scandalurile din ultima vreme l-au făcut pe Alin Oprea să își schimbe părerea. Din cauză că el și fosta lui soție și-au aruncat vorbe grele, artistul a decis să nu le mai lase nimic copiilor lui.

Decizia radicală a fost comunicată de actuala lui soție, Medana Oprea. În cadrul emisiunii ”Un show păcătos”, Medana a povestit că Alin Oprea s-a răzgândit și că va lăsa altcuiva averea.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarațiilor făcute de Medana, copiii lui Alin Oprea nu vor mai moșteni nimic din ceea ce a adunat artistul de-a lungul vieții. Toată averea lui va ajunge pe mâinile actualei soții, așa cum va reieși din noul testament.

”Alin dorește să facă un nou testament și să-mi lase mie toți banii lui.”, a povestit Medana Oprea în cadrul emisiunii menționate.