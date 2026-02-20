Alin Roman a auzit ce a spus Gigi Becali despre UTA și a venit cu replica: „Sperăm să-i dovedim contrariul”. Acuzații dure la adresa arbitrului Flueran

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a spus recent că nu o vede pe UTA Arad în play-off, iar acum Alin Roman, mijlocașul „Bătrânei Doamne”, a venit cu replica pentru patronul de la FCSB la finalul meciului din deplasare cu Oțelul Galați, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Alin Roman, replică pentru Gigi Becali după Oțelul Galați – UTA Arad 2-2

El a transmis că își dorește să îi arate omului de afaceri alături de coechipierii săi că s-a înșelat când a făcut acea apreciere. De asemenea, cu aceeași ocazie, Roman s-a referit și la arbitrajul lui Viorel Flueran din partida de la Galați.

Jucătorul lui Mihalcea a cerut un penalty pe final de joc, la scorul de 2-2, care însă nu s-a acordat, iar la final l-a acuzat pe „central” că a refuzat dialogul cu el în momentele de după petrecerea fazei.

„Nu poți să ai dialog, am 6 galbene, nu mi-am permis să mă duc. Sunt prea mic eu să vorbesc despre asta, încerc să fiu liniștit și să joc cât mai multe meciuri, cu prea multe galbene nu pot să fac asta. Ăsta sunt, sunt un jucător care creează, domnul Mihalcea mi-a dat încrederea de care aveam nevoie și în momentul de față mă bucur de fotbal.

Alții probabil că nu ne doresc acolo unde ar trebui să fim. Sincer, da. S-a greșit împotriva noastră de atâtea ori, golul anulat cu U Cluj, numai cum era tuns terenul se vedea în 5 secunde. Nu am zis niciodată că ne batem la play-off, am zis că trebuie să luăm fiecare meci în parte. Duminică avem un nou meci foarte important, cu FCSB.

Am văzut că domnul Becali ne-a făcut echipă slabă, acum trei săptămâni ne vedea în play-off alături de echipa lui, sperăm să îi dovedim contrariul. Nu le va fi ușor”, a spus Alin Roman după

Cum a comentat Adrian Mihalcea faza controversată de arbitraj din finalul meciului de la Galați

dacă într-adevăr echipa sa ar fi meritat penalty la acea fază, dar, pe de altă parte, a recunoscut și că a început să fie depășit într-o anumită măsură de acest subiect:

„Nu știu când mai este henț, când mai este fault. Treaba mea e să antrenez și să le dau băieților idei și prospețimea necesară, arbitrii sunt suverani. Nu știu dacă a fost, chiar nu îmi dau seama”.

Valentin Costache, verdict din Armenia despre faza decisivă din Oțelul Galați – UTA Arad 2-2

Proaspăt transferat de la UTA la Noah, Costache a fost contactat de FANATIK pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, iar poziția sa a fost mai mult decât clară vizavi de această chestiune:

„M-am uitat la meciul Oțelul – UTA. A fost penalty clar, nu înțeleg de ce se întâmplă asta, nu mai înțeleg nimic din tot ce se întâmplă, nu pot să-mi dau seama. Dacă Alin (n.r., Roman) dă în minge iar jucătorul de la Galați îi dă peste picior, e penalty clar. Noi nu mai înțelegem cum e fotbalul în aceste condiții”.

De asemenea, cu această ocazie, Valentin Costache a vorbit și despre modul în care încearcă să se adapteze cât mai repede în capitala Armeniei:

„Sunt bine, fericit, îmi aștept familia. Sper să înceapă și aici campionatul, avem puțin peste o săptămână până la primul meci (n.r., pe 2 martie, în deplasare la FC Gandzasar). Am fost ieri în tribună la victoria 1-0 cu Alkmaar, dar abia aștept să intru în teren. Nu îmi place să urmăresc meciurile de pe margine, sunt nerăbdător să joc. Sunt pregătit, vreau să dau totul pentru echipă. Așa cum am fost la UTA, unde am luptat până la ultima picătură, așa voi fi și aici. Mai departe, cum o vrea Dumnezeu.

Orașul e frumos, un fel de București. Colegii sunt foarte prietenoși, la fel cum au fost și la UTA, pentru că fără ei nu ajungeam aici. Le mulțumesc lor, antrenorilor, conducerii, lui dl. Meszar. E strict părerea mea, e foarte greu să ții o echipă în prima ligă, iar dumnealui face asta. Le mulțumesc încă o dată și suporterilor, nu e ușor să te desparți de așa oameni minunați. Promit să revin cândva, să mă întorc înapoi la Arad”.