Alin Roman, MVP-ul revelației UTA, dă cărțile pe față după începutul lansat de sezon: „Încă nu am realizat nimic”. Nu se teme de echipa care a învins FCSB

Obișnuită în precedentele sezoane cu o luptă la baionetă în a doua jumătate a clasamentului, UTA este pe val în acest debut stagional. Arădenii s-au instalat pe locul 4, cu 8 puncte după primele patru etape, în urma trioului Rapid, CS Universitatea Craiova și Farul, fiecare cu câte 10 puncte în ierarhie. Totodată, trupa lui Mihalcea se află înaintea unor nume precum FCSB, CFR Cluj sau Dinamo.

Alin Roman este MVP-ul de la UTA, cu trei goluri în patru etape

Propus de Mihalcea pe postul de mijlocaș ofensiv în sistemul 4-2-3-1, Alin Roman (31 de ani) a marcat de trei ori în primele patru etape de până acum din Superliga. Jucătorul adus de la retrogradata Politehnica Iași și-a deschis seria reușitelor în prelungiri pentru

Roman a adus apoi victoria în partidele pe care UTA le-a disputat cu FC Hermannstadt, pe teren propriu, scor 1-0 și în deplasare cu

Golurile lui Roman valorează cinci puncte pentru UTA, dacă socotim că a fost adus unul cu Craiova și câte două (n.r., de la un scor de egalitate la victorie) cu FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești.

„Pentru acest lucru jucăm fotbal!”

Alin, te ia cu amețeli când te uiți în clasament?

–Ha, ha. Am început nesperat de bine acest campionat. Am pus în practică ceea ce am lucrat, este multă muncă și suntem acolo sus. Dar pentru asta jucăm fotbal, să fim în fruntea clasamentului.

Ai marcat trei goluri la UTA în primele patru etape, aproape cât în tot sezonul trecut la Politehnica Iași, unde ai înscris de patru ori. Îți priește venirea la Arad?

–Da, mă simt bine la Arad, chiar foarte bine. Și anul trecut am contribuit mult mai mult la punctele acumulate de ieșeni, nu doar prin golurile marcate. Sper să continui la UTA evoluțiile bune de până acum și dacă va fi să înscriu, cu atât mai bine.

„Încă nu am realizat nimic!”

Cum e atmosfera la echipă? Am văzut că, cel puțin la nivel declarativ, nu este euforie…

–Nici nu avem de ce să fim euforici, pentru că deocamdată nu am realizat nimic. Trebuie să adunăm puncte în continuare, pentru că așa cum am ajuns pe primele locuri, în două etape poți să ajungi jos dacă nu faci puncte. Există acea bucurie după meciuri, este normal, dar când începe săptămâna următoare ne gândim cum să pregătim mai bine meciul următor.

Roman, hotărât înaintea duelului cu formația lui Hagi: „Facem un meci mare și cu Farul!”

În etapa următoare primiți vizita celor de la Farul. E mai ușor acasă având și sprijinul freneticului public arădean?

–Întâlnim o altă revelație a acestui start de sezon. Atât UTA cât și Farul sunt două echipe în formă, iar despre noi pot să spun că suntem încrezători. Avem și sprijinul publicului, iar acest fapt te ajută să faci diferența. Sunt convins că vom face un meci mare sâmbătă, chiar dacă ei au învins FCSB chiar la ea acasă.

„Fanii UTA sunt în play off!”

Vezi posibilă o prezență în play-off a echipei UTA la final de sezon?

–Dacă ar fi să ne raportăm la suporteri, ei clar sunt de play-off! UTA este o echipă în reconstrucție, suntem mai mulți jucători noi și e bine că suporterii au răbdare, așa cum a fost la meciul cu Craiova. La 0-3, pe multe stadioane din țară erai huiduit, dar noi am fost susținuți până la final și i-am răsplătit. Mă gândesc să menținem această formă bună cât mai multe etape.

Ce obiectiv personal ți-ai stabilit?

–Vreau ca la fiecare meci să îmi pun colegii în valoare. Îmi doresc acest lucru mai mult decât reușitele personale, iar scopul final este ca UTA să obțină cât mai multe puncte. Atunci vom fi cu toții fericiți!