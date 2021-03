Alin Sălăjean de la Survivor România, dezvăluire incredibilă: „Îmi iubesc soția, dar am o amantă”

Alin Sălăjean, cunoscut de la Survivor România, a făcut o dezvăluire incredibilă. Acesta a precizat că își iubește soția, dar că are o amantă.

Fostul concurent povestit mai multe lucruri picante din viața personală. În plus, el a spus și care au fost motivele pentru care a hotărât să părăsească competiția.

Alin Sălăjean a explicat că probleme de sănătate au fost un factor decisiv în hotârârea de a se întoarce în țară. Bărbatul avea dureri de spate groaznice, iar acestea se înrăutățeau cu fiecare ediție.

Nu doar starea de sănănate l-a făcut să revină pe meleaguri mioritice. Dorul de soția sa a contribuit și el destul e mult. Bărbatul a explicat că revederea a fost cea sperată.

„Nu mă mai doare carnea pe mine.Din momentul în care am ajuns acasă, carnea mea nu mă mai doare, pentru că am vazut-o pe soția mea, Diana,” a povestit el, potrivit Kanal D.

„Am îmbrățișat-o, am făcut dragoste, am făcut de toate și asta mă bucură cel mai mult, sunt liniștit sufletește. Mi-am văzut familia, mi-am văzut nepotul, mi-am văzut prietenii, cei care mi-au făcut o primire superbă”, a adăugat.

Fostul concurent a avut câteva precizări de făcut și cu privire la emisiune: „într-un astfel de show, în care am participat, e clar că lucrurile se schimbă de la oră la oră. Am analizat multe lucruri, și caracterele colegilor mei. Mi-am dat seama la un moment dat, că tot se evidenția acest cuvânt, a epata în fața camerelor, și am zis că nu poți să dai cu coatele ca să ieși în față”.

„Oamenii oricum or să perceapă, pentru că publicul din România este un public cu un IQ ridicat. Atunci, rămâi tu, neschimbat, pentru că și emisiunea te face să fii serios. În viața de zi cu zi sunt diferit, one man show, dar la această emisiune poți să fii o zi, două,” a adăugat.

Lista dezvăluirilor continuă, Alin Sălăjean a explicat că își iubește mult soția, dar că are și o altă pasiune: „marea mea iubire e Didina. Recunosc, am și o amantă…Am o pasiune enormă pe care am avut ocazia să o simt azi lângă sufletul meu: radioul!!!”

