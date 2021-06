Alin Sălăjean și Musty au revenit la gânduri la bune, după Survivor România? Care este relația lor în prezent

Cei doi concurenți și-au aruncat vorbe grele în perioada în care au stat în Republica Dominicană, mărturisind la un moment dat că este extrem de deranjat de egoismului fostului său coleg de echipă.

ADVERTISEMENT

Eliminarea de la Survivor România nu i-a făcut deloc să revină la gânduri mai bune, Alin Sălăjean lipsind de la filmările videoclipului artistei Mellina, unde au luat parte majoritatea colegilor din echipa albastră.

Fostul Războinic a observat și un mic detaliu de la filmări, situație care are foarte mare legătură cu Musty, persoana cu care s-a certat cel mai mult în reality show-ul moderat de Daniel Pavel.

Alin Sălăjean de la Survivor România și Musty s-au împăcat? Ce se întâmplă între ei

Mai exact, este vorba de poza lui Alin Sălăjean de la Survivor România care este ținută de nimeni altul decât Musty. Se pare că nu a trecut deloc cu vederea acest aspect și l-a adus în atenția fanilor.

ADVERTISEMENT

Fostul Războinic din Republica Dominicană nu a fost uitat de Mellina, acesta fiind și motivul pentru care poza sa apare în videoclipul ultimei sale piese.

„Videoclipul cântăreței Mellina va apărea cât de curând și abia aștept, dar până atunci o întrebare pentru voi: Cine îmi ține poza în mână?”, este mesajul lăsat de Alin Sălăjean pe Instagram.

Fostul participant din echipa albastră a publicat și o captură din video în care se vede foarte clar cine ține poza sa, Musty, fostul coechipier de la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Musty, partea sa de adevăr legat de scandalul cu Alin Sălăjean de la Survivor România

„Nu trebuia să se întâmple așa ceva. Eu de la început am încercat să aduc pe toată lumea în camp, din prima zi în care am ajuns ne-am unit toți, dar după un timp am văzut să vedem anumite detalii și să ne îndepărtăm.

Încă de dinainte să înceapă jocul am călătorit cu Alin, am fost lângă el mereu, de când am pornit de acasă. Am dormit cu el în primele zile, înainte să intrăm în joc, am petrecut cu el două zile, ne povesteam foarte multe chestii.

Cumva m-am legat de el ca prima persoană pe care o cunoșteam. Am avut încredere în el și lucrurile s-au schimbat din mers și m-a dezamăgit”, a spus Musty la un moment dat despre scandalul cu Alin Sălăjean, scrie .