Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, rup tăcerea. Ce spun că s-ar fi întâmplat de fapt: „Am strâns cioburile și am crezut că totul s-a terminat”

Alexandru Ionuţ Miron şi Eduard Alin Căruţaşu, tinerii români arestaţi pentru uciderea în bătaie unui italian de 47 de ani în centrul oraşului toscan Massa, au fost prezentaţi în faţa judecătorului de instrucţie. Cei doi au fost audiaţi şi şi-au expus pentru propria versiune a evenimentelor de sâmbătă noapte, care au dus la moartea lui Giacomo Bongiorni.

Versiunea lui Alin Căruţaşu despre evenimentele care au dus la moartea lui Giacomo Bongiorno

Au apărut noi detalii despre uciderea bărbatului italian, tabloul fiind întregit de declaraţiile acuzaţiilor, dar mai ales de unica înregistrare disponibilă, care a surprins momentul încăierării. Dintre cele trei camere de supraveghere îndreptate spre Piaţa Felice Palma trei erau defecte. Singura funcţională, montată pe un perete al primăriei, filmează dintr-un unghi îndepărtat, imaginile sunt alb-negru, granulate și fără sunet.

Pe imagini se poate vedea cum , agresorul dovedindu-se a fi un tânăr albanez de 17 ani, practicant al boxului. Mai mult, italianul este lovit cu picioarele şi după ce a fost doborât la pământ, dar multe alte detalii au rămas neclare, cum ar fi cuvintele care au declanșat încăierarea. Acum, anchetatorii compară cele două versiuni diametral opuse ale evenimentelor, care schimbă începutul acestei poveşti încheiate tragic.

„Stăteam pe băncile din Piazza Palma şi beam bere, eram mai mulţi prieteni. La un moment dat am spart de caldarâm o sticlă de Beck’s, iar un bărbat a ieșit din shaormerie și ne-a spus să strângem cioburile”. Aceasta este versiunea lui Eduard Alin Caruţașu (23 ani), unul dintre cei arestați sub acuzația de omor voluntar. „Am strâns bucăţile de sticlă spartă şi părea că totul s-a terminat acolo”, i-a mai spus el judecătorului. Era ora 1.20 în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar cel care i-a certat pe băieţi era cumnatul lui Giacomo Bongiorni. Se numește Gabriele Tognocchi, are nasul rupt și genunchiul crăpat.

„L-am lovit cu furie, pentru că el a fost cel care ne-a atacat”

Din acest moment, versiunile celor două părţi sunt diametral opuse, iar băieţii susţin că ei ar fi fost, de fapt, victime. Potrivit lui Alin şi prietenului său, Alexandru Ionuţ Miron (19 ani), aflat şi el în arest, Bongiorni s-ar fi îndreptat spre ei, , declanșând reacția acestuia și a prietenilor lui. „Celălalt, cel care ne certase la început, ținea o sticlă în mână, ca și cum ar fi vrut să o spargă în capul cuiva”, mai spun băieţii. Apoi, pumnii boxerului l-au pus la pământ pe Bongiorni. „Când l-am văzut doborât, l-am lovit cu piciorul. A fost o lovitură pe care am dat-o cu furie, pentru că el a fost cel care ne-a atacat”, a recunoscut Alin Căruţaşu.

Alexandru Miron, asistat de avocatul Giorgio Furlan, spune că nu a făcut nimic care să-l inculpe. „Ne-au atacat, am ripostat”, a spus el. Referitor la rolul pe care l-a avut în încăierare, acesta a declarat: „Nu am dat cu pumnul, nu am făcut nimic”.

Judecătorul a decis să le prelungească arestul celor doi români

Declaraţiile celor doi sunt contrazise însă de apropiaţii victimei. Iubita acestuia, Sara Tognocchi, a declarat într-un interviu acordat Corriere della Sera: „Era un grup de şase-şapte tineri. Au început să arunce cu sticle în vitrina unui magazin, iar fratele meu le-a spus să înceteze, că oamenii s-ar putea răni. Gabriele li s-a adresat acestor copii cu amabilitate, le-a spus-o politicos, pentru că mama ne-a învățat să fim politicoși. Dar ei l-au înconjurat pe fratele și pe iubitul meu şi au început să-i lovească. Nu spuneau nimic, pur şi simplu îi loveau.

Au încetat să-i lovească abia când și-au dat seama că îl omorâseră pe Giacomo. Fiul său de 11 ani îl ținea de mână și îi spunea: ‘Te rog, tată, ridică-te’. Dar nu s-a mai ridicat”. În urma audierilor preliminare, judecătorul de instrucţie a decis menţinerea în arest lui Alin Căruţaşu şi Alexandru Miron.