Alin Stoica, interviu exclusiv pentru FANATIK: „Hagi m-a dat afară de la Timișoara fără niciun motiv! M-a prins, m-a executat!”

Alin Stoica a fost mereu altfel. Deranjează aproape non-stop prin declarațiile și părerile sale. Nu s-a ferit niciodată să spună ce crede, ce gândește, ce vede în jurul său. „Micul Prinț” cum era catalogat de cei de la Anderlecht, care puseseră mâna pe o mină de aur când l-au transferat la 16 ani, încearcă să-și regăsească acum un loc în fotbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 40 de ani și-a luat carnetul de antrenor și vrea să vadă dacă i se potrivește noua haină. Stă mai mult prin Belgia, iar FANATIK l-a provocat la o discuție actuală despre fotbal. La ultima ieșire în media pusese la zid iar Generația de Aur. Ne-a lămurit de ce. Dar rănile fostului puști-minune, campion născut din Tudorel campion, sunt mai multe și nu s-au închis încă. Probabil nu se vor închide niciodată.

Lucrul cel mai important este că el le privește ca pe niște lecții de viață. Una care l-a plimbat în caleașca aurie de pe orbita fotbalului, dar care l-a și faultat când poate credea că toată lumea este a lui. Un interviu dur cu Alin Stoica, printre puținii oameni din fotbal care chiar spun clar, cu orice risc, tot ceea ce gândesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alin Stoica, interviu exclusiv pentru FANATIK: „În ziua de azi e plină lumea de antrenori-laptop, o mare minciună, o escrocherie! Ar trebui băgați la pușcărie!”

Alin, ai luat recent carnetul de antrenor. Ce urmează pentru tine?

– Încerc să văd cum mi se potrivește această nouă meserie. Trebuie să încep de undeva, am avut ceva discuții cu cei de la Gent, care m-ar dori la Academia lor, dar deocamdată vedem. Oricum, meseria de antrenor presupune o mare responsabilitate, nu ce vedem în ziua de azi la unii…

ADVERTISEMENT

La ce te referi?

– La acești antrenor-laptop, să le zic așa, care vedem că devin tot mai mulți. Săracii, dacă le arunci mingea, fac ruptură de ligamente sau mai rău! În ziua de azi, în fotbal, este o foarte mare minciună, o escrocherie! Ar trebui băgați la pușcărie, pe cuvântul meu! Uită-te la ăsta de la Leipzig, creierul, sau ce mai zic ei… De-aia nici nu mai sunt fotbaliști. Adică mai sunt trei: Messi, Ronaldo și Ibrahimovici la 39 de ani… Ar mai fi ceva Neymar și Mbappe, că e tânăr…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dacă mă uit acum la meciurile din Belgia, parcă ar fi un film de groază față de ce jucam noi”

Ești hotărât să mergi pe calea antrenoratului?

– Nu știu, să vedem cum o să fie, o să încerc… Oricum, fotbalul nu a progresat calitativ, doar cantitativ pot să spun… Am mai încercat cu cineva care are o agenție de impresariat, dar am văzut că se caută altceva. Bani, bani, bani… Nu se mai caută jucători care să poată să dribleze în regim de viteză… Încerc cu antrenoratul ca să văd dacă îmi place.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Poate că aș fi surprins dacă aș primi o ofertă din fotbalul românesc, dar orice este posibil în viață. Aștept și vedem” – Alin Stoica

Cum s-a schimbat fotbalul în ultimii 15-20 de ani?

ADVERTISEMENT

– Păi să dau exemplul meu de ce jucam în Belgia, la Anderlecht, la Bruges. Dacă mă uit acum la meciurile din campionatul belgian, mai ales că se joacă și fără suporteri, parcă ar fi un film de groază față de ce jucam noi! Sincer, 95 la sută dintre cei de acum nu jucau la nicio echipă din Belgia în urmă cu 20 de ani. Atunci era calitate, agresivitate, viteză în primul rând… Acum nu văd așa ceva… Cică fac antrenamente de creier… Eu nu înțeleg asta și mă întorc iar la cei de la Leipzig despre care auzeam chestiile astea… Și mai câștigă și o grămadă de bani… Nu mă refer doar la fotbalul belgian, la fotbalul european în general…

„Eu știu că adevărul doare, tot timpul doare, dar trebuie să te respecți pe tine ca om și să-l spui”

Te-a șocat acel 8-2 din Bayern – Barcelona?

ADVERTISEMENT

– Ce să mai zic? Nu credeam că se poate ca Barcelona să piardă 8-2… Apoi, Manchester City, Guardiola… Pentru mine, dacă Guardiola nu-i avea pe Messi, Iniesta și Xavi, nu știu… Ați văzut și voi ce greșeli! Nu faci asemenea greșeli dacă joci la nivelul ăsta… Pase în centru pe care nu ai voie să le dai nici la copii și juniori, unde știi că se interceptează și-i pui pe contraatac…

Tu ai fost catalogat mai mereu drept un rebel, unul care a deranjat mereu prin ceea ce a spus…

– Da, așa e… Eu știu că adevărul doare, tot timpul doare… În primul rând, eu cred că trebuie să te respecți pe tine ca om și să ai coloană vertebrală în viață. Pentru tine, ca persoană, să faci asta… De-aia și fotbalul a ajuns unde a ajuns, pentru că nici oamenii nu se mai respectă ei pe ei. Totul e pe repede înainte, să vindem, să facem bani… Tinerii nici nu mai pot să evolueze, nu mai acceptă o critică, nu mai acceptă nimic. Ei știu că trebuie să fie vânduți cât mai repede. Revenind la ce m-ai întrebat, eu pot spune că am cam avut dreptate în ceea ce am spus…

„Îmi zicea cineva la 18 ani să nu mă mai forțez pentru că nu voi avea nicio șansă cu foștii colegi ai lui Tudorel Stoica. S-a dovedit că avea dreptate”

Iar vorbele tale grele s-au referit la nume grele din fotbalul nostru…

– Fiecare își vede de viața lui și răspunde pentru ceea ce face și ceea ce spune. Din păcate, aș adăuga, am avut dreptate în multe lucruri și s-a adeverit. N-aș vrea să fie așa și în viitorul apropiat… Pentru că, sincer, adevărurile pe care le spun le suport pe suferința mea. O să vedem ce va fi, încerc să nu mă mai tot întorc în trecut pentru că îmi fac mie rău. Dumnezeu le vede pe toate și ușor-ușor se face lumină.

Cel mai frumos moment din carieră: „Cred că a fost acel sezon 2000/2001, când am avut acel parcurs în Champions cu Anderlecht, am câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Belgiei, am fost desemnat cel mai bun tânăr jucător. Eu cred că să învingi echipe ca Lazio, Real Madrid, Manchester United e ceva extraordinar. Oamenii își aduc aminte și acum de noi, echipa de atunci a lui Anderlecht, pentru că oamenii își aduc aminte mereu de învingători”

A rămas naționala României o rană încă neînchisă pentru tine?

– Normal că a rămas o rană, ce să mai? Ceea ce mi-a spus mie cineva când aveam 18 ani, o persoană foarte importantă, dar căreia nu vreau să-i dau numele, s-a dovedit adevărat. Îmi zicea că nu are rost să mă forțez pentru că nu voi avea nicio șansă cu foștii colegi ai lui Tudorel Stoica! Te forțezi aiurea, nu te mai forța!, îmi zicea mereu. Și nu știu ce o fi făcut Tudorel Stoica, habar nu am… Îți dai seama că acum, văzând că toate lucrurile ce mi s-au spus s-au adeverit, e și mai mare supărarea… Atunci mă agitam, mă băteam să reușesc, mă luptam, eram încrezător…

„Ca să fii aur, trebuie să fii pe locul 1, iar acolo a fost doar Steaua de la Sevilla”

Are legătură cu Generația de Aur?

– Dar nu am nimic cu Generația de Aur… Și de fapt nu e vina lor că au fost numiți așa, ci a ziariștilor, a presei… Iar eu spun lucrurile astea pentru jucătorii tineri, care dacă tot aud Generație de Aur cred că ei au fost cei mai buni. Pentru mine nu au fost ei. Ca să fii de aur trebuie să fii pe locul 1, iar pe locul 1 a fost doar Steaua de la Sevilla, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

„Era mai bine dacă jucam pentru naționala Belgiei… Aveam lejer 60-70 de meciuri, poate chiar mai multe!”

A mai fost o declarație a ta care a creat valuri, anume că mai bine acceptai să joci pentru naționala Belgiei…

– Știi vorba aia? Ți-am mai zis-o. M-au prins, m-au executat! Era mai bine dacă jucam pentru naționala Belgiei… Aveam lejer 60-70 de meciuri, poate chiar mai multe… Asta este, ce să mai fac? Nu are rost, mi-a fost greu… Și acum îmi este greu să accept. Ghinionul meu s-a numit Ioan, șoferul lui Dan Alban… M-a prins… E vina mea până la urmă…

Cea mai mare decepție din carieră: „Nu mai vreau să vorbesc pentru că am tot povestit, chiar și în interviul acesta. Și nu îmi face deloc bine să îmi mai amintesc unele chestii. Trebuie să accept nedreptatea care mi s-a făcut și nu mă refer aici special la echipa națională. Dar adevărurile trebuie spuse și eu le voi spune mereu”

Nu te-am auzit până acum să-i spui așa lui Giovanni…

– Păi nu este Ioan în buletin? Cum să-i spun? Și nu era Dan Alban cel care a început afacerea și Ioan era șoferul lui? Asta e. E vina mea, pentru că el și-a făcut meseria lui, nimic altceva. Meseria lui de escroc, de escroc! Eu nu aveam contract cu el. Eu și Tudorel am mers pe încredere.

„Giovanni mi-a zis vezi că mâine te urci în avion și mergem să semnăm cu City! Iar peste trei ore mi-a spus că nu se mai face!”

Neînțelegerile cu Giovanni Becali au pornit de la comisioane?

– Vina mea a fost că am refuzat Marseille și Espanyol, e adevărat, unde el a vorbit, dar au existat și alte oferte. Iar cea mai importantă a fost de la Manchester City, când mi-a zis Ronny Rosenthal că trebuia să semnez. Kevin Keagan mă dorea de când aveam 16 ani și el era la Newcastle. Giovanni a zis că vrea bani și pentru Victor. Vezi cum e? Lecție de viață!

Câți ani aveai când trebuia să semnezi cu Manchester City?

– Păi terminasem contractul cu Anderlecht, în 2002, iar Keagan venise din 2001 la City. Cum m-ai sunat tu acum, m-a sunat Ioan și mi-a zis „vezi că mâine te urci în avion și mergem să semnăm cu City”. Iar peste trei ore a revenit cu telefonul și mi-a spus că nu se mai face, că au zis ăia ceva rău de mine! Măi, dă-o încolo de treabă! Vezi cum e viața?

„Te rog, sincer! Nu vreau să mai vorbesc despre Alin Stoica. Din respect pentru taică-su Tudorel, care știu cât suferă pentru copilul lui. Nu vedeți că Alin Stoica îi atacă pe toți, nu-i convine nimic, îi umple pe toți cu ce-i vine la gură? Acum a venit rândul meu? Eu, ghinionul lui? Eu care l-am dus la Bruges? Plus alte oferte pe care le-a avut pe masă! Hai să fim serioși! Ți-am zis, consideră că nu a zis nimic de mine cum nici eu nu-i răspund la SMS-urile pe care mi le trimite la 2-3 noaptea” – Giovanni Becali pentru FANATIK despre acuzele lui Alin Stoica

„Cei de la Anderlecht m-au făcut apoi Iuda, vezi tu cum e viața?”

Puteai ajunge la Manchester City, în Premier League…

– Da, mie mi-au schimbat niște chestii în viață. După aceea m-au făcut și cei de la Anderlecht Iuda, vezi tu? Sunt niște răni care nu s-au închis și probabil nu se vor închide niciodată.

Tot Giovanni Becali este vinovat că ai avut convocări puține la echipa națională?

– Sincer, nu știu asta. Iar unde nu știu nu-mi dau cu părerea. Treaba lor ce făceau la echipa națională.

„Să vedem ce se va întâmpla cu cei care au făcut semifinală la Euro și vin la echipa mare pentru barajul cu Islanda”

Să vorbim puțin despre echipa națională de azi. A fost o surpriză pentru tine semifinala Euro a tineretului vara trecută? Parcă au trecut ani de atunci…

– Cred că a fost o surpriză pentru toată lumea. Un parcurs foarte frumos, o performanță, iar unde sunt rezultate trebuie să lauzi. Însă, din păcate, nu prea a plecat nimeni de la noi la echipe importante după acea semifinală. Trebuie să trăim în prezent și să vedem acum ce se va întâmpla, când cei care au fost la tineret vor veni la echipa mare. Urmează acest baraj foarte important cu Islanda.

„Cei mai mari antrenori? Lucescu, Ienei, Olăroiu, Răzvan, Boloni, Rednic… Am uitat pe cineva? Să mă ierte!”

Mirel Rădoi?

– Nu-l cunosc ca antrenor, nu am lucrat cu el și n-ar fi corect să-mi dau cu părerea. Dar rezultatele vor vorbi pentru orice antrenor.

Care crezi că a fost cel mai mare antrenor român?

– Cei care au făcut performanță. Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Olăroiu, Răzvan Lucescu, Boloni, Rednic… Am uitat pe cineva? Sper să mă ierte… Pentru mine contează antrenorii care au antrenat afară și au reușit să aibă rezultate și să ia trofee.

„Hagi m-a dat afară de la Timișoara pe motivul că… niciun motiv! Că a venit iubita în vizită la mine. M-a prins, m-a executat!”

În urmă cu ceva timp ai vorbit la ProX și iar ai deranjat Generația de aur. Ai ceva personal cu Gică Hagi?

– Sincer, nu. Ce am spus nu am spus din invidie, pentru că nu am fost invidios pe nimeni, niciodată, în viața mea! Dumnezeu îmi este martor! Singura mea competiție era cu mine… Însă am vorbit mai mult din durerea sufletească, din ceea ce mi s-a întâmplat la Timișoara…

Ce ți s-a întâmplat la Timișoara, unde ai fost antrenat de Gică Hagi?

– Nu vreau să-mi mai amintesc, să mai zic, că devin penibil pentru mine. Asta a fost…

Dar ai avut o discuție bărbătească cu Hagi atunci când ai fost dat afară?

– Păi el m-a dat afară de la Timișoara pe motivul că… niciun motiv! Nu m-a băgat în două meciuri, și-a dat demisia, apoi a revenit cu demisia și a zis că eu și Caramarin mergem la echipa a doua!

Ți-a explicat ceva?

– Că a venit iubita mea la mine, că nu știu ce, mai avea puțin și trebuia să merg să-mi cer și scuze la el… În fine! Ca să rezum, m-au prins și m-au executat! Asta este! Dumnezeu este sus și vede! Judecata divină este cea mai corectă și cea mai dureroasă… Pentru că ea va veni la un moment dat, uite cum e acum Covidul ăsta…

„De ce să vrei să joci în Italia pe la Cesena, Verona sau să retrogradezi cu Lecce? Să vină duminica și, aoleu, câte luăm!”

Despre tensiunile cu Gică Hagi ai vorbit, dar ce ai cu Ianis Hagi?

– Repet, nu am nimic cu Gică Hagi… Am mai spus despre Ianis uneori și poate aveam în cap ce a fost la Timișoara… Poate… Am vorbit în presa din Belgia despre Ianis, dar el, în primul rând, trebuie să câștige trofee. Aceasta e datoria lui, cum așa a fost și a mea când eram fotbalist…

Spuneai că un fotbalist important ar trebuie să aibă 10 trofee când termină cariera…

– Trebuie să câștigi zece sau chiar mai multe, mai ales când crești din tată campion… Cum am fost eu, cum este Ianis… Păi de ce să joci pe la Cesena, pe la Verona sau să retrogradezi cu Lecce? Nu am nimic cu echipele astea, dar pentru asta vrei să joci în Italia? Vine sâmbătă, duminică și aoleu, stai să vedem câte luăm? Eu am jucat 10 ani la cel mai înalt nivel la Anderlecht, la Bruges, în fotbalul belgian unde alții văd că acum nu pot să se impună… Fotbalul belgian nu este chiar ușor, e tactic, chiar dacă nu e tare calitativ.

„Sunt bucuros că tată-fiu, eu și Tudorel, suntem pe primul loc la trofee în România! Ceea ce este o mare mândrie, pentru că lumea își aduce aminte întotdeauna ce ai câștigat” – Alin Stoica

„Nu-mi găsesc explicații pentru Răzvan Marin. Fotbalul olandez e mai ușor decât cel belgian!”

De ce Chipciu și Stanciu nu au reușit să stea mai mulți ani la Anderlecht?

– Au câștigat un campionat cu Anderlecht, deci din punctul meu de vedere au reușit. Dar acolo s-a schimbat președintele, a fost o debandandă, chiar și acum e o debandadă. A venit Vercauteren, Kompany nu avea licență… La Anderlecht contează, ca la orice club mare, doar să fii pe primul loc. Să fii campion! Iar Chipciu și Stanciu au reușit!

Ce crezi că s-a întâmplat cu Răzvan Marin la Ajax, după transferul de la Standard?

– Nu știu ce să zic, sincer… Pentru mine fotbalul olandez este mai ușor decât fotbalul belgian. În Olanda ai mai multe spații, nu-mi găsesc explicații pentru Răzvan Marin. Poate i se potrivește mai bine fotbalul belgian, care este mai fizic. La Ajax este vorba despre tehnică în regim de viteză, să gândești mai mult înainte să vină mingea… Fiecare fotbalist dă un randament mai bun într-un anumit campionat. Acum, să vedem…

S-a transferat în Italia, la Cagliari…

– Important pentru el este să joace. Dacă și anul ăsta va sta, va fi greu pentru el!

„Practic, eu sunt cu Steaua, Ghencea, roș-albastru, Champions League, ca să spun așa…”

Tu unde te situezi în disputa dintre CSA Steaua și FCSB?

– Nu știu unde este adevărul, dar este păcat. Vorbim despre echipe de tradiție, cum sunt și Craiova, și Dinamo, și Rapid, iar cine are de suferit este fotbalul românesc. Eu tot mă uit și văd mereu lucruri noi. Ba că nu pot să joace, ba că nu pot să promoveze… Bineînțeles, eu am crescut la Steaua, în Ghencea, iar când am plecat am făcut-o din Ghencea, la 16 ani, fiind la prima echipă șase luni! Practic, eu sunt cu Steaua, Ghencea, roș-albastru, Champions League, ca să spun așa… Trebuie să înțelegem că un club se identifică cu trofeele pe care le are!

Crezi că tatăl tău, Tudorel Stoica, nu este respectat în fotbalul românesc pentru ce a realizat ca fotbalist?

– Ce să zic cu respectul? Dacă vezi și Totti la Roma… Valorile sunt valori. Tot timpul va exista invidie, răutate. Campionii sunt campioni. E greu să fii campion, altfel toată lumea ar fi campioană. Ce să faci? Am întâlnit acum în fotbal numai patroni pe care nu-i interesează istoria clubului, nu-i interesează cine a jucat acolo, vor doar să-și scoată banii cât mai repede. Jucătorii și suporterii ridică un club, iar din punctul meu de vedere suporterii sunt cei mai importanți. Pentru că jucătorii, președinții vin, pleacă, dar fanii rămân o viață cu echipa lor.

„M-am înțeles cu Gigi Becali și la bani, și la tot. Era Protasov antrenor, dar nu știu de ce nu m-a mai sunat nimeni”

Ai avut vreo discuție cu Gigi Becali să vii la FCSB?

– Am avut o astfel de discuție după ce terminasem contractul cu Bruges. Era Protasov antrenor la FCSB. Gigi Becali a fost de acord, am vorbit cu el, era totul ok și m-a trimis la antrenament. Am zis că nu pot să merg așa la antrenament, a rămas să mai vorbim, dar nu m-a mai sunat nimeni. Asta a fost atunci și sincer chiar nu știu ce s-a întâmplat.

Îmi amintesc că ai avut un atac la Argăseală…

– Nici nu era Argăseală la Steaua atunci, nu mai știu… Oricum eu nu vorbeam de arbitri, a fost ceva ce spui pe când am fost la Chiajna. Deci nu știu de ce nu am mai ajuns la Steaua, pentru că mă înțelesesem cu Gigi Becali și la bani, și la tot. Dar nu mai contează, e treaba lor.

„Man și Coman trebuie să dovedească la nivel internațional. În România poate oricine să joace și la 50 de ani!”

Recent îl lăudai pe Gigi Becali pentru presiunea pe care o pune pe jucătorii săi. Iar sunt păreri și păreri...

– Da, pentru că la cluburile mari contează doar trofeele. Dacă nu vrei să ai presiune, joci la cluburi unde-ți pui doar problema „câte luăm” la meciul ăsta. Încasezi banii din contract și pleci acasă.

Îi cunoști pe Man, pe Coman, cei care vin din spate și sunt văzuți ca posibile transferuri de milioane de euro?

– Nu-i cunosc personal, pentru că nu mă uit foarte atent la meciurile din România, dar să-i vedem în meciurile internaționale. Așa, în România, poate oricine să joace și la 50 de ani, în fotbalul care e…

…ar putea și Tudorel Stoica…

– Da, da, la cum se joacă. Pasă, pasă și asta e… Man și Coman trebuie să dovedească faptul că au valoare la nivel internațional.

Carte de vizită Alin Stoica