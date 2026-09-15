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Perioada de transferuri din vară a fost una turbulentă la nivel internaţional. Iar un agent român a dat o lovitură de proporţii, intermediind transferul unui căpitan din Serie A în Arabia Saudită, pentru suma de 13.000.000 de dolari.

Impresarul român a dat lovitura! Transfer de 13.000.000 de dolari din Serie A în Arabia Saudită

Fostul internaţional român Alin Toşca a început fulminant cariera de agent. Pe lângă faptul că are nume importante în portofoliu , Deian Sorescu sau Kevin Ciubotaru, Toşca a dat lovitura în vară, cu transferul lui Berat Djimsiti de la Atalanta în Arabia Saudită:

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„Sunt agent de două luni, la început. Nu plec chiar de la zero. Am ajutat mulţi oameni din trecut şi asta m-a ajutat să iau această decizie. Din România am câţiva jucători: pe Andrei Cordea, Deian Sorescu, Kevin Ciubotaru, câţiva jucători tineri: Yanis Pîrvu, Tudor Coşa, Lukas Pall de la U Cluj.

Nu vreau să grăbesc lucrurile, vreau să fac o treabă serioasă şi jucătorii să prindă încredere în mine uşor-uşor. Îmi face mare plăcere să lucrez cu jucătorii tineri. am foarte multă răbdare. Îmi doresc să le împărtăşesc din experienţa mea.

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Pe lângă jucătorii mei cum este Kevin Ciubotaru, , am intermediat mai multe transferuri şi pot să mă şi mândresc cu un transfer. Căpitanul de la Atalanta (n.r. Berat Djimsiti) l-am dus la Al Diriyah, în Arabia Saudită. Afacerea a fost 13.000.000 de dolari”, a spus Toşca la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce comision a încasat Toşca din transferul de 13.000.000 de dolari: „M-a făcut ca la Cordea să nu cer nimic”

Alin Toşca nu a dezvăluit valoarea comisionului încasat din transferul lui Djimsiti în Arabia Saudită, dar a recunoscut că a renunţat la orice comision pentru plecarea lui Cordea de la CFR Cluj la Universitatea Craiova. Chiar şi aşa, mutarea a căzut în ultima zi de mercato:

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„Am şi nişte antrenori, dar nu pot să dezvălui pentru că încă nu este oficial. Dar, referitor la transfer, da eu l-am intermediat. Este vorba de Berat Djimsiti, căpitanul celor de la Atalanta, la Al Diriyah, în Arabia Saudită. Echipa este preluată de familia regală, au un buget imens.

Am jucat în Arabia Saudită şi cred că peste tot mi-am lăsat o uşă deschisă, am fost sincer şi corect. Am făcut asta fără să vreau şi acum se văd roadele. Şi datorită acestui fapt mi-e mai uşor. Cu puţină muncă şi inspiraţie, se pot face lucruri foarte bune. Comisionul ăsta m-a făcut ca la Andrei Cordea să nu cer nimic”, a spus Toşca la FANATIK SUPERLIGA.

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S-a retras în vară din cariera sportivă! A bifat 30 de selecţii sub „tricolor”

Alin Toşca s-a retras la vârsta de 34 de ani din cariera de sportiv profesionist. Ultima dată a evoluat la U Cluj. A fost campion al României cu FCSB (2015) şi al Greciei cu PAOK Salonic (2019), sub comanda lui Răzvan Lucescu.

Fostul fundaş a bifat 30 de prezenţe în echipa naţională de unde şi-a anunţat retragerea în 2022, pe vremea când evolua la Gaziantep. A fost debutat de Anghel Iordănescu la prima reprezentativă, în martie 2016, la un meci amical România – Lituania 1-0.

34 de ani are Alin Toşca

6 trofee a cucerit în carieră fostul fotbalist