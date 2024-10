Alina Apostol, tânăra aflată în pericol de moarte în puşcăriile din China. “I-au căzut dinţii”, mesajul public transmis de Ana Birchall şi Marius Balo

a înfruntat miercuri, 23 octombrie, tirul întrebărilor titanului TV, Mihai Tatulici, în exclusivitate pe

Ana Birchall și Marius Balo, mesaj public pentru salvarea Alina Apostol

Fostul ministru al Justiției a vorbit în cadrul talk-show-ului politic și social TATULICI LA FANAT1K, despre calvarul Alinei Apostol, românca condamnată la 13 ani de închisoare în China, care de mai bine de un an cere să fie transferată într-un penitenciar din România.

Cu această ocazie, candidata independentă la președinție , care la rândul său a ispășit o pedeapsă de 8 ani în China, că se preocupă de soarta acestei femei.

”Eu vreau să îi mulțumesc lui Marius că în continuare se preocupă și de soarta Alinei și vă rog și pe dumneavoastră maestre să facem tot ce putem ca să o aducem pe această fată acasă. Este rușinos că Ministerul Justiției nu se îndeletnicește în fapt, eu dacă aș fi fost ministru acum, mă duceam deja până în China, eu după ea, nu putea nimeni să îmi interzică să nu merg”, a declarat Ana Birchall, în exclusivitate, la FANATIK.

Totodată, candidata independentă la Președinția României a ținut să precizeze că ”dacă Alina nu va fi adusă acasă o să moară”.

Întrebat de câți ani stă Alina Apostol după gratii în China, Marius Balo a răspuns. ”E de aproape 7 ani și jumătate închisă acolo. A primit o pedeapsă de 13 ani, deci e practic la jumătatea drumului”.

“I-au căzut dinţii”

Mai mult, clujeanul eliberat din arestul penitenciarelor chineze avertizează că dacă nu va fi transferată în România, Alina Apostol poate să moară oricând în închisoarea din Fujian.

”Atât este de lipsită de hrană, de orice fel de îngrijire, nu are parte de nicio vitamină, i-au căzut efectiv dinții din pricina inaniției. Vă da-ți seama, o copilă de 30 și ceva de ani fără dinți în gură. Ăsta e regimul penitenciar, e forțată să lucreze de dimineață până seara”, a spus clujeanul.

Mai mult, Marius Balo susține că în urmă cu un an i-a făcut publică povestea româncei, însă de atunci și până acum nimeni nu a făcut nimic pentru aducerea ei în țară.

”Eu am făcut publică povestea ei cu exact un an de zile în urmă, la 1 noiembrie anul trecut, am prezentat povestea ei în fața Ministerului Justiției. Am arătat fotografia, am spus că este un om acolo care pătimește în același sistem în care am pătimit și eu.

Din păcate, un an de zile nu s-a făcut nimic concret pentru aducerea ei, ea poate să moară în orice moment, în orice zi putem să primim vestea că trupul ei firav nu a mai rezistat. Atunci ce se va întâmpla? Cine va da socoteală pentru acest om pe care noi puteam să îl fi salvat, dar prin indiferența și prin birocrația asta îl lăsăm să moară acolo? ”, a transmis Balo la TATULICI LA FANAT1K.

”Partea chineză nu poate să mai refuze un transfer”

La rândul său, Ana Birchall spune că este revoltător faptul că până acum Alina Apostol nu a fost adusă în țară, deși există precedentul pe care ea l-a creat în urmă cu câțiva ani atunci când în numai trei luni a obținut transferul lui Marius Balo din China.

”Este cu atât mai mult supărător și revoltător cazul Alinei, deoarece există precedentul creat de mine. Adică eu îi obțin, fără să am nimic, transferul lui Marius în trei luni de zile, creez acest precedent însemnând că partea chineză nu poate să mai refuze un transfer și tu după un an nu faci nimic?

Tocmai de aceea legea trebuie aplicată. Dacă în această țară nu o să avem o justiție funcțională, nu o să avem o lege aplicată pentru toți o să avem aceste situații”, a conchis candidata independentă la alegerile prezidențiale.

