Alina Bădic anunță ce sunt, de fapt, restanțele karmice. Cum se face abordarea corectă a relațiilor din viața noastră

Alina Bădic, unul dintre astrologii cu priză la public a acceptat să discute în cadrul emisiunii „360 de grade” și despre identificarea restanțelor karmice și abordarea corectă a relațiilor din viața noastră. Chiar dacă ceva la îndemâna tuturor, Bădic a ținut să explice mai multe despre acest fenomen

Ce sunt, de fapt, restanțele karmice

Se știe că atunci când un ciclu planetar de evoluție se apropie de final, intervine și o luptă, o dorință de a se sta față în față cu toate lucrurile care ne-au deranjat de-a lungul timpului. Este, dacă vreți, o confruntare cu amintirile noastre, cu resturi ale destinului, adică acele restanțe karmice care, la un moment dat, ne-au făcut rău. .

ADVERTISEMENT

„Acest Saturn și acest Neptun aflate pe ultimul segment de cerc, între 330 și 360 de grade, vorbesc despre faptul că ar cam trebui să abordăm lucrurile cât mai aproape de perfecțiune.

Adică, apropo de evaluare, dacă există un domeniu, în viața fiecăruia, (…) în care ești cel mai puțin aproape de ceea ce trebuie să fii, și un domeniu în care, să spunem, cel mai mult ne-am apropiat în anii anteriori, nu doar în 2024, de ceea ce trebuie să fim.

ADVERTISEMENT

Acest Saturn și acest Neptun vorbesc despre faptul că trebuie să evaluăm această ecuație saturniano-neptuniană pe semnul Peștilor, pe semn de apă.

Vorbește despre faptul că foarte important este emoțional (…) să identificăm care sunt (…) restanțele karmice pe care le mai avem”, a spus Alina Bădic în cadrul emisiunii pe care o moderează.

ADVERTISEMENT

Astrologul a atras atenția și asupra resturilor pe care tindem să le lăsăm prin viață, fără ca mai apoi să le dăm mare importanță. Din contră, , de un traseu fără probleme.

„Poate nu am încheiat anumite experiențe de viață, poate nu s-au încheiat anumite relații corect. Nu am fost noi corecți în relația respectivă, poate am exagerat ceva sau poate am fost nedrepți, sau poate am făcut lucrurile alandala, nu știu, sau poate chiar am făcut o mare nedreptate.

ADVERTISEMENT

Deci acest Saturn și acest Neptun în semnul Peștilor vorbesc despre abordarea corectă a tuturor relațiilor de viață și experiențelor de viață (…) în care a existat de la cea mai mică conexiune emoțională până la acea conexiune emoțională. Deci ele trebuie reevaluate”, a mai explicat Alina Bădic.