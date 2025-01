Alina Bădic anunță horoscopul chinezesc 2025. Cum arată Anul Șarpelui de Lemn pentru fiecare zodie

Astrologul prezintă ce ne așteaptă în 2025 din punct de vedere al Anului Șarpelui de lemn. De asemenea, ea explică și cum este afectată fiecare zodie din horoscop.

Predicții 2025 – Anul Șarpelui de Lemn

Șobolan

Grijă mare la micile accidentări ce pot apărea anul acesta. Atenție, de asemenea, la reacțiile impulsive, prea puțin gândite. Pot exista și nedorite. Nu este un an potrivit pentru schimbarea locului de muncă.

Bivol

Zodia Șarpe ajută, în 2025, acest nativ, însă se află sub o stea a distrugerilor. Trebuie să fie calmi și răbdători și să lase agresivitatea la o parte. Muncesc mult în acest an și chiar dacă rezultatele se lasă așteptate, ele apar la un moment dat. Depășesc obstacolele cu tenacitate, dar trebuie să fie atenți la conflicte și să nu răspundă la provocări. Cel mai bine ar fi să nu călătorească în acest an.

Tigru

O altă zodie cu stea a distrugerii, reprezentate prin înșelătorii, dezamăgiri și chiar furturi. Oportunitățile mult așteptate pot apărea, dar doar spre final de an. Ar fi bine să încerce să se afirme prin talentele și cunoștințele lor. Atenție la certuri și alte conflicte verbale, după cum susține astrologul Alina Bădic.

Iepure

Acest nativ are parte de un an bun, cu aspecte pozitive. Prosperitate și pozitivitate în 2025. Totuși, grijă mare la călătoriile în locații predispuse la dezastre naturale. Grijă și la relații cu rudele sau colegii de serviciu, căci pot exista conflicte. 2025 este un an bun pe zona de carieră și își pot îmbunătăți chiar și starea de sănătate.

Dragon

Scapă de toată negativitatea și au parte de steaua succesului și a victoriilor. Totuși, este necesar să își gestioneze temperamentul impulsiv, căci vor avea parte de provocări. Au posibilitatea e a ajunge într-o funcție de conducere, își pot schimba locuința sau locul de muncă și starea de sănătate devine mai bună.

Șarpe

Anul fiind în zodia lor, acești nativi trebuie să se asigure că vitalitatea nu îi trădează. Trebuie să fie atenți la sănătate, la zona profesională și la relații. Se află sub o stea a succesului, însă s-ar putea să fie copleșiți la un moment dat de aceste energii benefice cu care nu știe ce să facă. Ar trebui să aibă mai multă încredere în ei, căci fix încrederea le va aduce și succes.

Cal

Norocul divin este la capacități maxime pentru acești nativi în 2025, anul Șarpelui de Lemn. Are parte de o putere mare cu care poate ajuta și alte zodii. Sunt mai avantajați cei ce lucrează în domenii ce necesită creativitate și imaginație. Sunt foarte bine aspectați atât pe relații, profesie, cât și pe sănătate și finanțe.

Oaie

Un an bun, prosper, dar grijă mare la gelozii și la oameni invidioși. Avantajate în acest an sunt femeile născute sub acest semn. Atenție la sănătate, mai ales la sistemul digestiv, reproducător sau glandular.

Maimuță

Se bucură de Pecetea Cerească, adică un ajutor nesperat venit din partea cuiva, cândva. Vitalitatea nu e la cel mai ridicat nivel, deci ar trebui să se odihnească mai mult pentru a nu risca să se îmbolnăvească. Succesul profesional îi poate face să nu mai fie atent la semnele pe care corpul le dă.

Cocoș

Scapă de energiile negative din anul anterior și se bucură de steaua dragostei și a învățăturii. Sunt avantajați cei care au examene de dat, interviuri sau au de luat decizii importante. Trebuie să fie activi, dar să se și odihnească și să fie atenți la sănătate și la nevoile personale.

Câine

Sunt afectați, secați de energie, din surse externe. O rudă sau cineva drag are probleme de sănătate, iar acest lucru îi va afecta profund. Găsesc forța necesară să treacă peste acest obstacol și reușesc să îi ajute pe cei care au nevoie. Grijă mare la certurile din familie și la procese, căci nu sunt avantajați.

Mistreț

Anul Șarpelui de Lamn înseamnă ăentru acest nativ un an de conflict, obstacole și certuri, în care orice fel de dispută ar trebui evitată pe cât posibil. Energie negativă și la locul de muncă, unde ar trebui evitate conflictele, mai ales cu șefii. E posibil ca acești nativi să fie înțeleși greșit și să aibă probleme cu comunicarea. Bine ar fi să aibă răbdare, să lase impulsivitatea și dorințele de răzbunare.

Ce zodie ești în horoscopul chinezesc

, în funcție de anul nașterii:

Șobolan: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivol: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigru: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Iepure: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Șarpe: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cal: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Capră / Oaie: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Maimuță: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cocoș: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Câine: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Mistreț: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019