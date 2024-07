Alina Bica, contestație respinsă în instanță. Fosta șefă DIICOT, audiată în secret: ”Am finalizat executarea pedepsei în Italia”

Curtea de Apel a întors sentința Tribunalului București, prin care Alinei Bica i se ”ștergea” un an și trei luni din condamnarea de patru ani, pe care a primit-o pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender. Bica se află în Italia, acolo unde, potrivit declarațiilor date în fața instanței și-a terminat de executat pedeapsa.

Alina Bica rămâne cu pedeapsa de patru ani de închisoare

Inițial, , după ce instanța de fond i-a scăzut perioada în care a stat arestată preventiv sau la domiciliu în România, Italia și Costa Rica. Prin această hotărâre, s-a dispus și anularea mandatului de executare a pedepsei emis în 2019 și emiterea unui nou MEPI, pentru perioada rămasă. La data de 9 iulie 2024, Curtea de Apel a desființat sentința contestată, decizia fiind definitivă.

”În baza art. 4251 alin .7 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. admite contestaţiile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Bica Alina Mihaela împotriva sentinţei penale nr. 329 din data de 22.03.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 27846/3/2020*. Desfiinţează sentinţa penală contestată şi, rejudecând: În baza art. 597 C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. 1 lit. d C. proc. pen. respinge contestaţia la executare formulată de petenta-contestatoare Bica Alina Mihaela”, se arată în minuta hotărârii.

Alina Bica , în ședință secretă, motivând că procedurile de executare nu au legătură cu România și nu mai reprezintă interes public pentru presa din România. Astfel, înainte de audiere, judecătorii Curții de Apel au dispus ca persoanele care nu au legătură cu respectiva cauză să părăsească sala.

Ce le-a spus Alina Bica judecătorilor

Potrivit datelor din dosar, consultate de FANATIK, Alina Bica le-a explicat judecătorilor că, în ciuda faptului că și-a încheiat executarea pedepsei în Italia, autoritățile române refuză să recunoască acest lucru. Din această cauză, ea apare în continuare pe lista fugarilor și riscă să fie arestată dacă se deplasează în orice alt stat în afara Italiei.

”Contestatoarea-condamnată Bica Alina Mihaela, având cuvântul, precizează că a formulat prezenta contestaţie în anul 2020, pe fondul unei solicitări primite din partea autorităţilor italiene, de revocare a formelor de executare în România şi a mandatului european de arestare, având în vedere că a fost preluată şi recunoscută executarea în Italia.

Precizează că procedura a durat 3 ani, cele două contestaţii au fost parte din dosare diferite până la soluţionare, cererea autorităţilor italiene materializată în contestaţia executată de Biroul Executări Penale a Tribunalului Bucureşti a fost respinsă, apreciind că este singurul caz din România faţă de care, deşi a executat pedeapsa în Italia, autorităţile române au considerat că nu prezintă interes revocarea formelor în ceea ce o priveşte.

De asemenea, precizează că a formulat contestaţie prin care a solicitat să existe o hotărâre prin care să se constate că a executat pedeapsa întrucât autorităţile italiene, atâta timp cât există forme de executare în România, nu pot să intervină, să modifice şi să constate executat cuantumul pedepsei de 4 ani întrucât la acest moment apare în toate sistemele de semnalare din Europa ca fiind o persoană căutată în România, care are emis un mandat de executare”, se arată în încheierea de ședință.

Bica, în pericol să ajungă din nou în arest

Alina Bica le-a mai spus judecătorilor că, în cazul în care se va emite un nou mandat de executare a pedepsei, potrivit deciziei inițiale a Tribunalului București, ea riscă să fie arestată pentru a doua oară în Italia, pentru aceeași pedeapsă. De asemenea, ea a precizat că, potrivit legislației europene, odată ce a început executarea pedepsei în Italia, autoritățile române au pierdut dreptul de a mai emite forme de executare pentru respectiva pedeapsă.

În plus, fosta șefă DIICOT a arătat că poate face demersuri pentru a prezenta instanței dovezi că a executat pedeapsa.

”La interpelarea Curţii, în sensul de a preciza dacă se află în perioada executării pedepsei aşa cum a fost recunoscută de către statul italian, contestatoarea-condamnată precizează că nu se mai află în executarea pedepsei, precizând că a finalizat executarea pedepsei în Italia”, se mai arată în dosar.

Statul român nu recunoștea, anul trecut, executarea în Italia

Situația Alinei Bica este oarecum unică în justiția din Europa. Pe de-o parte, după decizia Curții de Apel din Bari, Italia a devenit statul de executare a pedepsei pentru fosta procuroare, pe de altă parte România impune forme de executare a pedepsei, deși și-a pierdut acest drept.

Asta pentru că, cel puțin până anul trecut, instanțele din România considerau că Alina Bica ”nu și-a început executarea pedepsei pe teritoriul statului italian”.

Alina Bica și-a executat pedeapsa într-un regim extrem de lejer în Italia. Ea nu a stat în spatele gratiilor, a putut să călătorească și chiar să lucreze în perioada executării, singura obligație a sa fiind de a fi prezentă la domiciliu în fiecare seară, înainte de ora 21:00.