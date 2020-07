Alina Bica rămâne în arestul italienilor! Fosta șefă DIICOT așteaptă extrădarea

Alina Bica rămâne în arestul italienilor! Concret, fosta șefă a DIICOT, prinsă în Italia săptămâna trecută și arestată se va afla în custodia oamenilor legii din această țară până în momentul extrădării sale.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Mediafax că Alina Bica rămâne arestată și nu va avea dreptul să solicite altceva.

Vă reamintim că Alina Mihaela Bica era urmărită internaţional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul Bucureşti, pentru favorizarea făptuitorului.

Alina Bica, în arestul italienilor până la extrădare!

Aceasta are de executat 4 ani închisoare. Interesant este că în aceeaşi zi în care a fost prinsă Alina Bica, a fost capturat, tot în Italia, şi omul de afaceri Ioan Bene.

Acesta era era urmărit internaţional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul Bucureşti, pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani şi 2 luni închisoare.

Şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, a precizat că cei doi au fost prinşi ”în urma cooperării poliţieneşti internationale, precum şi a bunei relaţii instiuţionale dintre ministrul afacerilor interne din România şi ministrul de interne italian”.

”Cei doi urmăriţi internaţional sunt în custodia autorităţilor din Italia, urmând a fi prezentaţi unei instanţe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare şi asupra predării către România.

Mulţumim tuturor partenerilor instituţionali pentru sprijinul acordat în acest caz. Asigur cetăţenii că Poliţia Româna va continua activitatea de depistare a tuturor persoanelor care se sustrag.

Este doar o chestiune de timp până îi vom aduce acasă”, a declarat Liviu Vasilescu la puține momente după capturarea fostei șefe a DIICOT.

