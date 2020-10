Alina Ceușan a dat jos greutatea acumulată în sarcină. Cum a reușit să slăbească peste 10 kilograme

Alina Ceușan a devenit pentru prima oară mamă în urmă cu o lună când a adus pe lume un băiețel ce poartă numele Rock. Fosta concurentă de la „Asia Express” a acumulat circa 20 de kilograme în sarcină și deja a reușit să dea jos mai mult de jumătate, fără a depune prea mari eforturi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Blondina nu a revenit la greutatea dinainte să rămână însărcinată, însă nu se grăbește să slăbească prea repede. Vloggerița a scăpat de aproximativ 10 kilograme la scurt timp după ce s-a externat din spital, dar nu este stresată că încă mai are de dat jos pentru a ajunge la forma fizică de invidiat de altădată.

În momentul de față Alina Ceușan are în jur de 60 de kilograme, mărturisind că nu a făcut absolut nimic pentru a slăbi. Cu toate acestea, vedeta arată impecabil și nu pare să aibă probleme că nu mai are 52 de kilograme ca atunci când a aflat că va deveni mamă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alina Ceușan a slăbit spectaculos în numai o lună de la naștere. Câte kilograme a dat jos

„Eu aveam 52 de kg, aceasta este greutatea mea ideală. Aveam 54 în momentul când am aflat când sunt însărcinată, la două luni, după care am avut 71 de kilograme când am mers să nasc. Când am venit acasă aveam vreo 63, 64.

Acum am 60, 61, depinde de zi și de când mă cântăresc. Nu-mi pasă neapărat de chestia asta momentan. Nu am făcut absolut nimic ca să slăbesc.

ADVERTISEMENT

Pur și simplu, kilogramele s-au dus din spital, cu placenta, cu copilul. Când am ajuns acasă, aveam deja 7 kilograme pierdute. Am pierdut încă vreo trei cu alăptarea”, a dezvăluit Alina Ceușan pentru okmagazine.ro.

Fosta concurentă de la Antena 1 nu este interesată să facă sport și să arate trasă prin inel, ci se concentrează pe timpul petrecut alături de fiul ei. Blondina adoră momentele petrecute alături de cel mic și împărtășește frecvent cu fanii de pe rețelele de socializare trăirile sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebra vloggeriță postează adesea numeroase imagini și filmări cu băiețelul ei, internauții răsplătind-o cu numeroase aprecieri și mesaje.

Micuțul este extrem de răsfățat de celebra sa mamă care a mărturisit recent că acesta va fi botezat de buna sa prietenă, Carmen Grebenișan și iubitul roșcatei, Alex Militaru, de profesie farmacist.

ADVERTISEMENT