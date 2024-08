Alina Ceușan a născut. Vedeta a adus pe lume o fetiță: „Emoția pozitivă a întâlnirii”

Alina Ceușan a născut. Vedeta, care mai are acasă un băiețel, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a făcut anunțul pe internet la scurt timp după întâlnirea emoționantă cu micuța. Încă nu i-a dezvăluit numele.

Alina Ceușan a născut

În cursul zilei de joi, 8 august 2024, Alina Ceușan, în vârstă de 32 de ani, a adus pe lume . Prin cezariană, vedeta a născut o fetiță. După și-a anunțat fanii la prima oră a dimineții că se îndreaptă spre spital, prietena sa, Andreea Popescu, a dat vestea cea mare.

„Am plâns de bucurie că astăzi s-a născut bebelina Alinei. Vă iubesc, Alina Ceușan”, a scris prietena Alinei pe InstaStory, acolo unde a publicat și o poză cu ea în lacrimi.

Soțul Alinei a însoțit-o pe aceasta la spital. De duminică, a început să aibă contracții. Timp de câteva zile, a avut probleme cu somnul, mai ales că știa ce urmează.

De asemenea, Alina Ceușan a menționat că a ales să nască prin cezariană, având în vedere că nu este la prima naștere. Vedeta și soțul său au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu trei ani, atunci când Rock a venit pe lume.

Primele declarații ale vedetei

Pe contul său de Instagram, Alina a făcut mai multe dezvăluiri despre momentele de dinainte de a da naștere. „Este ora 4:35 și suntem în drum spre spital. Am avut contracții de duminică”, a menționat ea.

„Imediat ce am plecat la salon, tremuram. Am fost cât de emoționată am putut eu să fiu. Cu tot corpul tremurând. Știam în ce mă bag am avut încredere în doctori și asistente, dar iată.

Emoția pozitivă a întâlnirii cu ea, un nou început pentru noi ca familie și devenind mamă pentru a doua oară. Până am terminat cezariana eram dilatată 2 centimentri, deci totul a decurs ca pe roate, conform planului.

Va urma”, este mesajul transmis de Alina Ceușan pe Instagram în cursul zilei de 8 august 2024. În secțiunea de comentarii, a primit numeroase felicitări. „A venit! Draga de ea!”, este mesajul emoționant scris de Carmen Grebenișan.