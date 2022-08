Alina Ceușan și-a cumpărat mașină de 100.000 de euro. Cum arată autoturismul

Frumoasa blondină le-a arătat internauților noul autoturism, care este un alb imaculat. Fosta concurentă de la Asia Express s-a afișat deja cu bolidul de lux pe străzile din Cluj-Napoca, acolo unde locuiește de mulți ani.

Alina Ceușan, mândră de noua sa mașină. A costat peste 100.000 de euro

Alina Ceușan și-a cumpărat o mașină electrică care valorează peste 100.000 de euro. Autoturismul alb este marca Audi și este contruit pentru viitor, lucru pe care l-a scos în evidență , pe social media.

ADVERTISEMENT

Blondina a postat mai multe imagini cu bolidul de lux, fie înainte de a pleca la drum, fie în timp ce se află într-o stație de încărcare. Vedeta nu-și mai încape în piele de fericire de când a optat pentru această variantă.

„Viitorul este acum. Viitorul stă în atitudine”, este mesajul transmis pe vedetă pe pagina personală de Instagram, alături de două imagini cu ultima sa achiziție.

ADVERTISEMENT

În plus, vloggerița și-a tunat mașina care are o autonomie de peste 400 de kilometri și foarte multe dotări. Autoturismul deținut de Alina Ceușan nu are oglinzi retrovizoare, ci camere care filmează în timp real.

De asemenea, mașina electrică condusă de fascinează prin dinamismul estetic, plafonul din fibră de carbon și prin faptul că este dedicată pasionaților de condus.

ADVERTISEMENT

Alina Ceușan, printre vedetele cu mașină electrică

Alina Ceușan nu este singura vedetă care și-a achiziționat mașină electrică. Recent, cântăreața Mira a dezvăluit că este mândra posesoare a unui autoturism marca Tesla, firmă îndrăgită și de fostul prezentator George Buhnici.

De asemenea, Andreea Berecleanu conduce un Renault Twizy, o mașinuță electrică extrem de mică care a costat circa 7.000 de euro. Autovehiculul are o autonomie de 80 de kilometri și este încărcat de vedetă la priza din garajul propriu.

ADVERTISEMENT

„Mă simt foarte bine, are două locuri. Copiii o adoră, și ai mei, și cei de pe stradă, de la persoanele în vârstă până la copiii mici, toți se opresc și se bucură de e.

ADVERTISEMENT

Pur și simplu stârnește foarte multă simpatie, are un design futurist, e ca și când aș veni de pe altă planetă”, spunea în urmă cu ceva vreme prezentatoarea de la Prima TV, notează .