Alina Ceușan și Carmen Grebenișan vor deveni rude. Ce au declarat celebrele vloggerițe

Carmen Grebenișan și Alina Ceușan vor deveni nașă și fină. Celebra pereche de vloggerițe vor oficializa printr-o relație de rudenie prietenia pe care o au încă de pe băncile facultății. Carmen și partenerul ei de viață urmează să boteze copilul Alinei.

Grebenișan a acordat un interviu pentru Viva și, întrebată dacă s-a gândit să-l boteze pe nou-născutul prietenei sale, aceasta a răspuns ferm: „da, normal că noi îl vom boteza pe Rock. Abia aștept!”

Cele două vloggerițe sunt celebre pentru prietenia pe care o au, ele sunt nedespărțite încă din timpul facultății și au participat împreună la ”Asia Express”. Totodată, tinerele au împărțit aceeași casă, înainte ca fiecare să-și găsească partenerul de viață.

Asemănarea fizică dintre cele două femei este un lucru care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu există un alt grad de rudenie între ele. Vloggerițele au declarat mereu că sunt cele mai bune prietene, dar Carmen a mărturisit și că au avut mici neînțelegeri de-a lungul timpului.

„Ne-am certat odată, din cauză că nu spăla niciuna dintre noi vasele. Asta era în primul an de facultate, practic primul nostru an de prietenie. (râde) Ne-am mai certat odată, într-o excursie în Marrakesh, din cauza unor agrafe de păr, deci vă dați seama cam la ce nivel au fost certurile, în maximum 10 minute s-au atenuat și am și uitat de ele.

Adică n-am uitat, ne amintim cu zâmbetul pe buze de ele, dar atât au fost, chiar niciodată nu s-a întâmplat nimic mai mult între noi și mereu am fost de acord una cu cealaltă și ne-am susținut. Așa a fost să fie, totul a fost foarte organic, nimic forțat, a fost potrivire perfectă de caractere”, a spus tânăra pentru sursa citată mai sus.

Cei ce vor deveni nașii micuțului Rock, Carmen Grebenișan (27 de ani) și Alex Militaru, au o relație de mai bine de jumătate de an, care a succedat o prietenie de mai bine de 3 ani. Relația lor a debutat după terminarea filmărilor la show-ul la care tânăra a participat alături de prietena ei.

Situația creată de pandemie a fost favorabilă pentru relația celor doi, i-a apropiat și au ajuns să locuiască împreună. Ulterior, partenerii de viață au achiziționat și un imobil care să le fie cămin și nici întrebarea mult așteptată nu a întârziat. Carmen a răspuns afirmativ cererii în căsătorie și toate drumurile duc către Biserică pentru ei.

„Pot spune că pandemia a avut un impact pozitiv asupra noastră și asupra schimbărilor care au avut loc în relația noastră. Această perioadă ne-a apropiat enorm, fiindcă am fost obligați să stăm în aceeași casă, mai ales că eram la începutul relației și totul a decurs atât de fluid.

Nu cred că se puteau lega lucrurile mai bine de atât. Absolut fiecare detaliu s-a întâmplat cu un anumit scop, ca să ajungem aici, acum. Propunerea a venit din partea amândurora, mai exact el mi-a propus asta în momentul în care eu i-am zis că va trebui să plec mai des pe la mine, ca să schimb hainele. Iar el a spus să-mi aduc mai multe haine la el acasă, chiar dacă nu este destul loc…

Nu cred că este undeva destul loc pentru ceea ce am eu. (râde) Și așa a venit propunerea din partea lui să ne mutăm împreună, a fost mai degrabă o glumă, vă dați seama că nu am vorbit serios în momentul acela”, a povestit vloggerița pentru Viva.