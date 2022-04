Alina Ceușan, siluetă de invidiat. Cum arată fosta concurentă de la Asia Express

Tânăra, care este cel mai premiat blogger român de fashion, a postat recent o filmare în care apare dansând într-un costum de baie negru. Mai exact, este vorba de colecția de haine pe care o promovează intens.

Alina Ceușan, în formă maximă. Cum a apărut frumoasa blondină în online

Alina Ceușan a reușit să le taie respirația fanilor din social media. Apariția cunoscutei din Cluj-Napoca este una impresionantă, internauții fiind bucuroși să vadă silueta pe care o lucrează vedeta intens la sală.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, foarte mulți fiind de părere că blondina are un trup impecabil, tras prin inel, care nu mai are niciun fel de urmă din perioada în care era însărcinată cu fiul său.

„Cu siguranță ești 100% pregătită pentru vară”, „Cred că o să fie coadă la magazin pentru acest produs” sau „Fată, te ador, ești reală, autentică și frumoasă”, sunt câteva dintre mesajele primite de Alina Ceușan pe Instagram.

Fosta concurentă de la Asia Express are o colecție de haine, iar acum se pregătește să scoată pe piață și obiecte vestimentare speciale pentru mersul la plajă sau la piscină.

Alina Ceușan, slăbire spectaculoasă după naștere

Alina Ceușan s-a îngrășat 20 de kilograme în timpul sarcinii, însă după ce a venit pe lume Rock a reușit să slăbească destul de repede. nu s-a grăbit să ajungă la forma fizică de invidiat de dinainte.

„Eu aveam 52 de kg, aceasta este greutatea mea ideală. Aveam 54 în momentul când am aflat când sunt însărcinată, la două luni, după care am avut 71 de kilograme când am mers să nasc.

Când am venit acasă aveam vreo 63, 64. Acum am 60, 61, depinde de zi şi de când mă cântăresc. Nu-mi pasă neapărat de chestia asta momentan. Nu am făcut absolut nimic ca să slăbesc.

Pur şi simplu, kilogramele s-au dus din spital, cu placenta, cu copilul. Când am ajuns acasă, aveam deja 7 kilograme pierdute. Am pierdut încă vreo trei cu alăptarea”, a povestit blondina acum ceva vreme, conform .