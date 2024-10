Alina Ceușan, surprinsă la volanul unei mașini de zeci de mii de euro. Câți bani face influencerița pentru a se putea etala cu un asemenea bolid?

Alina Ceușan, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, dar și fostă concurentă la Asia Express, duce un stil de viață mult peste nivelul mediu. Vedeta a muncit mult pentru a-și putea face toate poftele. Așa se face că, acum nu se mai uită la bani atunci când își dorește ceva. Dovadă este chiar bolidul de lux pe care îl conduce.

Alina Ceușan, la volanul unui autoturism de zeci de mii de euro

, fosta prezentatoare a emisiunii Love Island de la Pro Tv, intrată în vizorul publicului în urma activițății în mediul online, a primit de-a lungul timpului mult hate din partea oamenilor, fiind aspru criticată de către cei din sociale media.

”Câinii latră, ursul merge” spune o celebră vorbă populară românească. Ei bine, coincidența face să i se potrivește mănușă Alinei. Deși are parte de multe criticii, mai ales în ultimele zile, Alina Ceușan își vede în continuare de treabă. Blodina muncește zi de zi și rezultatele materiale se văd, mai ales din imaginile cu ultimul bolid de lux achiziționat.

După cum se știe, Alina Ceușan a agonisit o mică avere după participarea, alături de Carmen Grebenișan, la emisiunea de la Antena 1, Asia Express. De asemenea, prezentatoare a showului marimonial de la Pro TV, Alina a mai adăugat o sumă frumușică în conturi. Toate aceste lucruri înseamnă profit. Astfel se face că vedeta o duce mai mult decât de bine din punct de vedere financiare.

Ba mai mult, Alina Ceușan și-a deschis și firmă pe numele ei pentru a justifica sumele mari de bani care provin din online, dar și din afacerile pe care le deține alături de soțul ei, Raul Tisa.

Să revenim totuși, la oile noastre. Așa cum spuneam mai sus, influencerița conduce un bolid de lux, marca Audi. Nu orice mode, ci un Audi e-tron Sportback, fabricat în anul 2022. De menționat este faptul că mașina este una electrică.

Cât a costat autoturismul de lux

Deși ne-am fi așteptat să fie a chiziționat cu banii jos, ei bine nu! Alina Ceușan, deși trăiește pe picior mare, este foarte calculată. Vedeta nu a cumpărat autoturismul cu cash, ci a optat pentru leasing. Așa se facă că a solicitat un credit în valoare 60.000 de euro, pe o perioadă de 60 de luni, mai exact 5 ani. Desigur, creditul l-a luat pe numele firmei pe care o deține, și care își are sediul în Cluj-Napoca.

Cu un simplu calcul matematic, aflăm că Alina Ceușan plătește o rată lunară de 1.000 euro, adică 5.000 de lei pentru mașina de ultimă generație pe care o deține. O sumă mare pentru unii, însă vedeta probabil că nici nu simte lipsa acestor bani din conturi, având în vedere venitul pe care îl are din variile joburi pe care le are.

Alina Ceușan, aspru criticată de Oana Pellea

Recent, Alina Ceușan a scandalizat mii de internauți. Fosta prezentatoare a emisiunii Love Island de la Pro Tv a fost invitată la teatrul Odeon pentru un fashion show. Ei bine, captivată de cadrele instagramabile pe care încăperea le oferea, vedeta s-a pozat cu picioarele pe loja teatrului. De aici până la un întreg scandal în mediul online nu a mai fost mult. Internauții au criticat-o susținând că gestul ei este lipsit de bun simț.

Oana Pellea nu a stat de-o parte și a luat inițiativă. Vizibil deranjată de gestul Alinei Ceușan, Pellea a scris un mesaj în care o critică dur pe influenceriță. Reacția actriței a stârnit un val și mai mare de critici la adresa Alinei.

„O persoană de sex feminin, «influencer» de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare.

Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de «fashion». Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori. Știu, pentru că eu i-am invitat la premiera cu «Noaptea furtunoasă» în regia lui Mihai Măniuțiu.

Pe balustrada unde persoana și-a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie etc. etc… Am înţeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuşi…

Câtă lipsă de bun-simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate!… Dacă persoana respectivă îmi citește postarea (m-aș mira), îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE!”, a scris Oana Pellea pe contul personal de Facebook. Ulterior, postarea a fost ștearsă de către actriță.