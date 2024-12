Alina Chivulescu, secretul relației cu Dan Chișu. Îi afectează diferența de vârstă de 15 ani? „Lucrurile se întâmplă”

Alina Chivulescu a vorbit despre relația de lungă durată pe care o are cu Dan Chișu. În ciuda diferenței de vârstă de 15 ani, s-au căsătorit în anul 2018 și își trăiesc iubirea departe de ochii curioși ai lumii.

Alina Chivulescu a vorbit despre căsnicia cu Dan Chișu

Alina Chivulescu se întoarce pe micile ecrane și o va interpreta pe Victoria . Recent, ea a oferit un interviu în care a vorbit despre căsnicia cu Dan Chișu.

Cei doi și-au început relația în anul 2014, iar patru ani mai târziu s-au și căsătorit. , actrița spune că relația lor nu este deloc una diferită.

De altfel, nunta a fost una foarte discretă. Vedeta la Antena 1 nu a îmbrăcat nici măcar rochia de mireasă, căci aceasta nu a fost niciodată printre dorințele sale. Martor al evenimentului a fost fiul său, Mika.

„Căsnicia mea e normală, nu e cu nimic mai diferită ca a celorlalți! (…) Da, suntem discreți! Nu ne-am propus să fim discreți. Totuși, nu îmi place să arăt totul! Sunt un om destul de solitar prin genă, că tot vorbim de ADN astăzi. Nu a fost o strategie. Ne-am căsătorit la un moment dat.

Nu am contabilizat lucrul acesta, nici nu îmi place să aniversez, așa sunt eu! E o opțiune, e un lucru de gust. Noi ne-am căsătorit în momentul în care copilul a făcut 18 ani, am vrut ca el să fie martorul meu. Am fost 4 oameni, ceva de genul acesta. Așa a fost căsătoria, simplă, discretă.

Am știut mereu că nu o să îmbrac rochia de mireasă. Sunt la a doua căsătorie, nu m-am îmbrăcat nici prima oară, nici a doua. Totuși, am făcut-o și pe a doua, deși ziceam că nu o să o mai fac”, a declarat Alina Chivulescu pentru

Îi afectează diferența de vârstă?

Pe de altă parte, Alina Chivulescu a dezvăluit că diferența de vârstă dintre ea și Dan Chișu a fost intens discutată, dar pe ei nu îi afectează. „A fost o admirație a mea față de el, a lui față de mine, habar nu am. Este un om pe care îmi place să îl aud vorbind, povestind. Este un om extrem de deștept, de cald, deși nu pare. Căsătoria nu a venit ca o proiecție, ci a fost o decizie matură.

Știu că s-a vorbit și despre diferența de vârstă, dar așa a fost să fie! Nu cred că este o barieră. Nu cred că cineva își propune să se căsătorească cu o femeie cu 15 ani mai tânără sau un bărbat nu știu cum. Lucrurile se întâmplă!”, a subliniat vedeta.

Cât despre secretul relației, actrița a dezvăluit: „Nu cred că există un secret. Toți ne gândim, până la urmă, la ce face o relație să funcționeze. Cred că singura cheie a succesului ar fi ca amândoi să își dorească să rămână în relația respectivă. Atât! Pot fi depășite toate barierele”.