Alina Gorghiu susține versiunea comasării turului doi al prezidențialelor cu parlamentarele: ”Nu avem foarte multe variante”

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat, marţi, că în opinia sa, este ”sănătos să avem aceste alegeri suprapuse, comasate, turul doi al prezidenţialelor cu parlamentarele”.

”Nu avem foarte multe variante”

Alina Gorghiu a subliniat că în acest moment, ca se poată juca cu datele din calendar,”pentru că avem o legislaţie şi prevederi ale Constituţiei care ne arată că primul tur al alegerilor trebuie să aibă loc în noiembrie, iar alegerile parlamentare, undeva între 2 şi 21 decembrie”.

ADVERTISEMENT

Vicepreședintele PNL a afirmat că ”noi am avut un BPN, am discutat despre aceste alegeri la termen, nu am avansat o zi în care să se deruleze turul 1 al alegerilor prezidenţiale”.

Totodată, Alina Gorghiu nu exclude cu parlamentarele și asta pentru că ”pe lege nu avem niciun fel de interdicţie”.

ADVERTISEMENT

”Opinia mea personală, ca om politic, eu cred că este sănătos să avem aceste alegeri suprapuse, comasate, turul doi al prezidenţialelor cu parlamentarele”, a declarat Alina Gorghiu, la

Potrivit ministrului Justiției, liberalii nu au luat în acest moment nicio decizie și ”vor merge probabil cu toate argumentele, şi PSD şi PNL, la întâlnirea de joi şi se va decanta o concluzie”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Alina Gorghiu a vorbit și despre consultările premierului cu partidele politice privind stabilirea calendarului alegerilor.

Vicepreședintele liberal a afirmat că acestea ”au fost făcute pentru a oferi PSD un motiv public ca să justifice practic amânarea acestor alegeri sau ducerea acestor alegei la termen”.

ADVERTISEMENT

”PSD trebuia să iasă, cumva, din izolarea poziţiei în care se aflau. De altfel, a fost singiurul partid care mai susţinea că aceste alegeri se pot organiza iumediat după vară, în rest, toate partidele politice au insistat pe organziarea acestor alegeri în noiembrie sau decembrie, la termen”, a mai spus Alina Gorghiu.

De asemenea, Gorghiu a criticat prezenţa la consultările de la Palatul Victoria a ”anumitor forțe politice extremiste şi antieuropene, care au fost oarecum legitimate în urma acestui demers”.