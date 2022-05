Alina Kabaeva, iubita lui Vladimir Putin, show în Rusia. Cum apare la TV fosta gimnastă. Video

Renumita sportivă de origine rusă apare într-un spot publicitar pentru un reality show. Festivalul Alina urmează să fie difuzat în fiecare săptămână, miercuri, după-amiaza și promovează oamenii cu diverse abilități și talente.

Alina Kabaeva, despre care se spune că ar avea o relație cu președintele rus, Vladimir Putin, apare pe sticlă într-o ipostază neașteptată. în vârstă de 39 de ani strălucește într-o rochie spectaculoasă.

Vedeta, care ar avea doi copii gemeni cu liderul de la Kremlin, este gazda celui mai nou show din Rusia. Este vorba de o emisiune promovată intens perioada aceasta de televiziuni, informația fiind făcută publică pe Twitter.

Francisc Scarr, jurnalistul de la BBC care monitorizează mass-media rusă, a notat pe rețelele de socializare faptul că Festivalul Alina aduce în lumina telespectatorilor o „sărbătoare de neuitat a muzicii și sportului”.

Russian state TV is promoting an “unforgettable celebration of music and sport” on Wednesday afternoon, fronted by none other than Alina Kabayeva

Its name? “Festival Alina”

