Video. Alina Laufer a dat vila de un milion de euro pe un apartament. Unde locuiește acum și cum arată noua casă

Alina Laufer a început noul an cu dreptul. Fosta soție a lui Jorge a plecat dintr-o vilă de un milion de euro și s-a mutat într-un apartament nou alături de soțul său, Ilan Laufer, și de gemenii lor. După ce a dus o viață de lux într-o vilă de un milion de euro, Alina a ales să locuiască într-un apartament de 200 de metri pătrați.

Alina Laufer s-a mutat într-un apartament de cinci camere

Motivul pentru care Alina Laufer a luat decizia de a se muta în centrul Capitalei a fost legat de nevoile copiilor. Atât ea, cât și Ilan au considerat că este mult mai ușor pentru întreaga familie să locuiască cât mai aproape de locurile de joacă. Faptul că nu mai este nevoită să îi care pe cei mici de la un etaj la altul a reprezentat un avantaj pentru Alina.

Apartamentul este format din cinci camere, atent decorate chiar de către Alina. Aceasta are trei balcoane mari, o cameră de oaspeți, o cameră specială doar pentru Karina, o cameră pentru cei doi bebeluși, un dormitor spațios în care Alina se refugiază când are timp pentru a se relaxa, un living imens, unde copiii petrec timpul uitându-se la televizor, o bucătărie spațioasă și o baie cu duș.

„Mai sunt multe de făcut în apartament. Mai avem mult de lucrat la el, dar ne-am mutat în clipa în care nu aveam nimic în casă. Nu aveam corpuri de iluminat, bucătăria nu era gata. În mai puțin de o lună, ne-am și mutat”, a declarat Alina Laufer.

Gemenii s-au acomodat din prima seară cu noua casă

Alina a avut grijă ca locul în care gemenii vor dormi să arate la fel ca acela din vechea casă, deoarece și-a dorit ca cei mici să nu simtă vreo diferență. Soția lui Ilan a mutat mobilierul și tapetul din vila din Corbeanca și a păstrat aceeași așezare a lucrurilor, iar cei mici s-au acomodat imediat cu noua casă.

„Camera bebelușilor am încercat să o păstrez la fel ca cea din Corbeanca. Mobilierul este același, tapetul este același. S-au simțit bine aici din prima zi, nu am avut nicio problemă cu ei. Cu cei mici e o întreagă tehnică, dacă o stăpânești, nu ai nicio treabă. Îi pun seara la culcare, mă așez lângă ei, le pun o muzică de adormit copilașii, se interacționează cât de puțin și adorm imediat. După ce adorm ei, eu mai am treburi de făcut și atunci mă rupt de lumea asta a viselor.”, a povestit prezentatoarea TV.

Alina declară că și-a dorit de mult timp să devină mamă, iar momentul în care a aflat că este însărcinată a fost unul cu adevărat special. de către toți membrii familiei.

„Davina e fata lui tati, blondă cu ochi albaștri și el este băiatul familiei Crăciun. Davina e mai colerică. Când se supără, se supără. Dar Nathaniel este mai blând. Suntem niște părinți fericiți.”, a susținut Alina.

Karina are propria sa cameră

Pentru că nu putea să uite de faptul că mai are o fiică, Alina Laufer a avut grijă ca și Karina să aibă propria sa cameră. Prezentatoarea TV i-a creat fiicei sale un dressing spațios, în care Karina își poate depozita hainele dar și lucrurile personale.

„Camera Karinei nu este mereu atât de ordonată. I-am făcut un dressing unde să își pună toate lucrurile, să se aranjeze dimineața, să se simtă bine.”, a susținut soția lui Ilan Laufer.

Ilan este mereu atent la preferințele soției sale

În ceea ce privește atmosfera din familie, Alina susține că are parte de un soț care o răsfață tot timpul și care ține mereu cont de preferințele sale. Ilan a făcut tot posibilul ca apartamentul să fie gata într-un timp cât mai scurt, așa că, după doar o lună, familia s-a putut muta liniștită.

„Mă răsfață Ilan tot timpul. Alt cadou, în afară de apartamentul în care ne-am mutat acum, nu am putut să cer. Cadoul de sărbători a fost liniștea din familie. Mi-am dorit foarte mult să am copii. Suntem foarte fericiți, avem o viață plină, nu ne lipsește nimic, putem să ne bucurăm de ei. Doar energie multă ne trebuie, atâta tot.”, a declarat Alina Laufer.