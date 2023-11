Alina Laufer, despre urmele fizice și psihice cu care familia sa a rămas după accidentul rutier: „Trebuie să mă duc la spital. Ilan a avut atacuri de panică”

Alina Laufer a vorbit despre urmările pe care accidentul rutier din vară le are asupra sa și a familiei sale. Vedeta a rămas cu o problemă de sănătate, în timp ce soțul său a avut atacuri de panică, iar cei mici retrăiesc clipele cumplite de fiecare dată când văd ambulanța.

Alina Laufer, dezvăluiri despre urmările accidentului în care a fost implicată

La finalul lunii august, . O mașină de pe contrasens le-a tăiat fața, iar pentru a o evita, soțul vedetei a tras de volan și a intrat într-un copac.

ADVERTISEMENT

În mașină, la momentul respectiv, erau și gemenii cuplului. Deși ambii au fost în scaune speciale, băiețelul s-a lovit la nas și a avut o tăietură la frunte. Două săptămâni mai târziu, în concediu, micuțul și-a rupt piciorul, astfel că acum

În același timp, Alina Laufer, care a refuzat internare, are probleme de sănătate. A avut sternul și câteva coaste fisurate, dar s-au vindecat. În schimb, a rămas cu o sensibilitate la picior.

ADVERTISEMENT

„Accidentul rutier de la finalul lunii august a fost extrem de traumatizant pentru noi, ne-am speriat îngrozitor. (…) Nathaniel a suferit cel mai mult, mititelul a avut nasul spart și o tăietură la frunte, deși era în scaun. Susțin că e foarte important să țineți copiii în scaune, să fie asigurați, dar, deși el și sora lui erau în scaune, tot au avut probleme.

Iar eu am refuzat internarea, cu toate că nu mă simțeam bine, și acum îmi pare rău, pentru că am rămas cu o problemă la picior care văd că nu trece. Am crezut că o să treacă, dar tot nu-mi trece, va trebui să mă duc la medic.

ADVERTISEMENT

(…) Davina este bine, ea nu a suferit în urma accidentului și nici după, dar s-au speriat amândoi. De atunci, de fiecare dată când văd o ambulanță, își aduc aminte cum au fost cu ambulanța fiecare, cum Nathaniel a avut buba la nas… Povestesc, săracii, de fiecare dată aceeași întâmplare”, a declarat Alina Laufer pentru

Ilan Laufer a avut atacuri de panică

Totodată, Alina Laufer a povestit că, pishic, ea a trecut mai ușor peste accident. O perioadă i-a fost teamă să se urce la volan și a fost mai atentă la fiecare mișcare din trafic. Totuși, a reșusit să-și revină, iar acum conduce fără probleme.

ADVERTISEMENT

În schimb, soțul său a fost mai afectat. „A durat ceva timp, a durat cel puțin o lună de zile să ne refacem, dar la picior încă nu mi-am revenit și sigur-sigur nu o să-și revină de la sine. Trebuie neapărat să mă duc la ortopedie, la spital, și să văd ce fac, dar nu am avut timp să am grijă și de mine în perioada aceasta, din păcate.

(…) Ilan a avut puțin, la un moment dat, niște atacuri de panică și el, dar și-a revenit, am plecat în concediu și a fost mult mai bine după, văd că nu s-au mai repetat…”, a completat Alina Laufer.