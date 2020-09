Alina Laufer este însărcinată după 8 ani de încercări cu tratamente de fertilizare: „Mi-aș dori un băiat, el vrea fată”

Alina Laufer este însărcinată cu cel de-al doilea copil cu Ilan Laufer, candidat la Primăria Capitalei. Vedeta mai are o fetiță de 12 ani, pe Karina, din prima căsătorie cu Jorge.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Viitoarea mămică este însărcinată deja în 10 săptămâni, are pofte și doarme mult.

Cei doi nu își fac planuri în ceea ce privește sexul copilului, însă fiecare are preferințele lui, Ilan vrea fetiță, Alina un băiețel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alina Laufer este însărcinată după mai multe tratamente de fertilizare

Fosta soție a lui Jorge și Ilan Laufer își doresc mulți ani un copil, însă acest lucru nu a fost posibil până acum. Fostul ministru al Mediului este în culmea fericirii, căci pentru el este pentru prima dată când devine tată, chiar dacă pe Karina o consideră ca pe propria fiică.

Cei doi au avut emoții, mai ales că Alina a trecut prin multe tratamente de fertilizare pentru a rămâne însărcinată. După 8 ani de încercări, vedeta a rămas însărcinată, are grețuri și doarme mult.

ADVERTISEMENT

„În ultima vreme am fost foarte obosită, am murit de somn, grețurile nu mă omoară așa de rău cât mă omoară somnul, mă iau de pe la ora 10-11 și mă țin, nu știu cât, că apar și seara. Sunt în 10 săptămâni, decurge totul ok și minunat. Sarcina e corespunzătoare. Ultima dată când am fost i-am auzit inimioara și am fost super emoționată. Familia mea e super încântată, Karina mă tot întreabă dacă am lapte deja (râde). Karina împlinește 12 ani în luna noiembrie, o să fie o diferență, dar mă bazez pe ajutorul ei. Am fost singură la procedura de inseminare, nu l-am luat pe Ilan cu mine. Nici la doctor să vadă bebelușul nu l-am luat încă, dar o să mergem împreună la următoarea vizită la medic.”, a declarat Alina Laufer pentru click.ro.

“Am pofte de orice, am mâncat duminică la mama ciorbă de cocoș, după aceea m-am dus la restaurant cu ea și am mâncat și ciorbă de porc… Poftesc la acrituri, ce e sărat, acru, la dulce nu atât de mult, deocamdată. Încerc să mă duc cât de mult pot la ai mei, la Cornu, să stau acolo pe cât posibil. Îmi gătește mama o dată pe săptămână, mă duc și iau de mâncare de acolo. În ultima vreme nu am reușit să mai gătesc, mi se face greață numai de la miros, cât eram eu de pasionată. Am zis să fac și eu creier pane pentru prima dată pentru că nu am făcut niciodată, dar cu greu l-am finalizat. Până la urmă am făcut și chiar i-a plăcut lui Ilan și a fost mega încântat, a mâncat tot”, a mai spus soția lui Ilan Laufer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probabil din cauza emoțiilor, cei doi încă nu au ajuns împreună la un control medical, însă acum că a trecut perioada de risc, iar bebelușul are deja peste 3 luni, Ilan și Alina Laufer vor merge pentru prima dată să-și vadă fătul la control.

„Ilan e încântat foarte tare, dar abia acum a început să conștientizeze mai mult, evoluează sarcina, nu își dădea seama. Săptămâna asta mergem la primul consult împreună, nu l-am luat niciodată cu mine la medic, nici când am făcut inseminarea, m-am dus singură, așa sunt eu, mai curajoasă. Eu, ca să fiu sinceră, mi-aș dori un băiat, el vrea fată, ca s-o mărităm repede (râde). Mereu spune că băieții sunt mămoși și mai răsfățați și se desprind mai greu de casă”, a mai completat Alina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În luna august, Sprijinit de partidul politic PSL (Platforma Social-Liberal), Ilan Laufer, fostul ministru pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei prin intermediul rețelele de socializare.

„ Candidez la Primăria Generală a Capitalei, pentru că m-am săturat de clasa politică actuală, de 30 de ani de minciună, incompetență, corupție și vrăjeală. Vreau să vă ofer o alternativă reală, tânără, civilizată și cu viziune antreprenorială”, a scris Ilan Laufer pe Facebook.