Alina Laufer, viața între bucătărie, politică și împlinirea visului american: “Dacă nu aș fi trăit în SUA, nu aș fi apreciat România la adevărata valoare”

“Da, sunt foarte fericită, am mare noroc în viață!” spune ți. Dar, cum o știm activă și pozitivă, a găsit soluții să se descurce și cu micuții și cu Karina, care e adolescentă, petrece timp și cu Illan și mai face și o emisiune culinară, la Kanal D. Joi, la 12 fix! Siceră și deschisă, să vorbească chiar și despre politică, domeniul soțului ei!

“Disciplina și organizarea ar trebui să se regăsească și în politică, și în bucătărie”

-Cum poate o femeie pasionată de tot ceea ce înseamnă “frumusețe” și înfrumusețare să dea sfaturi de cooking, uneori ca la mama acasă?

Acestea două domenii, frumusețea și cookink-ul nu se exclud reciproc. Pasionată de înfrumusețare nu stiu cât sunt, pur și simplu este ceva ce am dobândit de-a lungul timpului, mă preocupă grija pentru mine, să fac sport, în limita timpului, însă cookingul cu siguranță este pasiunea mea. Dacă ar fi să aleg, cu siguranță aș alege gătitul. Pe mine mă relaxează foarte mult să împărtășesc și tot ceea ce le împărtășesc telespectatorilor este adunat în urma unor experiențe, care s-au adunat de mulți ani încoace.

-De ce cooking și nu politică?

Pentru că la noi politica a fost o pasiune de familie, ne-a unit foarte mult, pe mine și pe Ilan, însă nu puteam amândoi să ne alegem același domeniu. Consider că este mai bine ca fiecare dintre noi să fie, ca să nu ne ciocnim prea mult. Politica rămâne în sufletul meu, pentru că sunt de părere că trebuie să fiu un om informat, să stiu foarte bine ce se întâmplă în țara în care trăiesc și nu numai. De fiecare dată când am fost la vot, alegerea mea a fost foarte bine argumentată și fondată, nicidecum după ureche, sau influențată de alții.

ADVERTISEMENT

-Există vreo conexiune cât de mică între bucătărie și parlament?

Cred că există, și anume organizarea. Nici una, nici alta nu merg foarte bine dacă nu ești organizat și disciplinat. Disciplina și organizarea ar trebui să se regăsească și în politică, și în bucătărie.

“Dacă nu aș fi trăit în SUA, nu aș fi apreciat România la adevărata valoare”

-Ai trăit o perioadă în SUA. Cum se vede România, de acolo, de peste ocean?

Chiar vorbeam, de curând, cu Ilan și îi spuneam că, dacă nu aș fi trăit perioada asta, de doi ani, în SUA, nu aș fi apreciat România la adevărata valoare. Dincolo de ocean, România este destul de cunoscută. În SUA, românii sunt destul de apreciați, foarte muncitori și, de fiecare dată, spre exemplu, dacă ai nevoie de un om foarte calificat, care lucrează în construcții, mai mult că sigur că îl vei găsi în rândul românilor. Americanii ne văd ca pe un popor foarte unit și cu tradiții, și am rămas plăcut impresionată în acest sens, deoarece eu credeam că americanii știu mult mai puține despre țara noastră.

ADVERTISEMENT

Când te întorci în România din SUA, îi vezi țării nostre, cu siguranță, toate părțile bune, de la relieful minunat pe care-l avem, la mâncarea deosebită; fructele, legumele, toate au gust, ceea ce în SUA nu se întâmplă, și sunt foarte multe aspecte pozitive pe care reușești să le vezi mai bine, odată ce revii în țară …

Dragostea noastră de viață și familie, faptul că reușim să muncim, dar să ne și relaxam înseamnă mare lucru și, de cele mai multe ori, chiar dacă nu știm, poate, să le apreciem, aceste lucruri sunt esențiale pentru o viață echilibrată și sănătatea mentală.

ADVERTISEMENT

-”Visul American” s-a împlinit? Cum de te-ai întors acasă din Țara Făgăduinței?

Pentru noi visul American s-a îndeplinit de cum ne-am mutat acolo. Am avut o viață foarte activă, am muncit, ne-am simțit bine, am avut succes, Karina a fost la școală, acum vorbește engleza la perfecție. Am adunat experiențe și tot ceea ce am trăit acolo, în doi ani de zile, a fost foarte, foarte condensat. Am ales să ne întoarcem în România, în principal, și datorită contextului, pentru că era pandemie și am simțit că locul nostru este aici, lângă părinți, să fim aproape de ei, să fim împreună, să-i ajutam dacă au nevoie. Dacă ar fi fost altul contextual, nu știu dacă ne întorceam. Însă, acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru noi și cred că tocmai datorită faptului că am trăit doi ani acolo, am reușit să facem acești copilași minunați, concepuți acolo, și născuți în România … După o perioadă de doi ani de stat în SUA, am reușit să facem lucrul pe care ni-l doream de opt ani.

“Mă ocup de copii full time. 99% din timp sunt cu ei”

-Ai adus pe lume o fetiță și un băiețel. Cum te descurci, mai ales că ai un job care solicită? Am înțeles că de mare ajutor e și Karina, fiica ta cea mare?!

Am fost binecuvântați, avem o fetiță și un băiat, în același timp. Mă ocup de ei full time … 99% din timp sunt cu ei. Am noroc că mama mea vine și mă ajuta, ea locuiește în afara Bucureștiului, dar în timpul săptămânii vine și mă mai ajuta câteva zile pe săptămânal, când am filmări sau trebuie să mai fac câte ceva.

ADVERTISEMENT

În restul timpului sunt 100% de. În weekend, mă ajuta și Ilan, Karina mai pune și ea ”osul la treabă”, mă ajută la băița copiilor, fiecare face ce poate. Până acum nu am avut bonă și nu știu dacă și de acum încolo va fi aceeași situație. Fiind atât de micuți copiii, mi-a fost foarte frică să las pe altcineva cu ei, și după cum am spus, cu puțină disciplină și organizare, se poate orice.

Cred că am niște nervi de oțel, Ilan tot timpul asta îmi spune că stau foarte bine cu psihicul, sunt o persoană pozitivă, activă de felul meu, așa că nu mi se pare că este îngrozitor de greu, deși, de multe ori, mă copleșește și pe mine situația.

ADVERTISEMENT

-Cine schimbă scutece, cine pregătește biberoanele?

Scutecele le schimb eu de cele mai multe ori, dar și mama, când este la noi. Schimb foarte multe scutece pentru că sunt ”la dublu”, ai mei copilași care au fost binecuvântați cu un tranzit intestinal foarte bun, deci avem o groază scutece de schimbat. Biberoane le pregătesc eu sau mama când rămâne cu ei, și Ilan dacă e acasă și trebuie să le dea de mâncare, dar și Karina. Avem un espressor de lapte praf care ne ajută… este prietenul nostru cel mai bun, astfel încât nu este o prea mare filozofie să apeși pe buton și să curgă lăpticul.

Cum se bucătărește, la tine acasă și cine este Cheful?

De bucatarit nu prea mai am mult timp, într-adevăr, însă de câteva ori pe săptămână, neapărat, trebuie să fac ceva de mâncare, atât pentru sufletul meu, pentru familie, dar fac și rețete noi pe care să le ofer telespectatorilor în cadrul rubricii “Rețetă în 5 minute”, la Știrile de la Kanal D, care să se poată face cât mai simplu, să fie cât mai speciale. Mie îmi place foarte mult bucătăria internațională, învăț foarte multe, și mai adaug în palmaresul meu de rețete… Ilan este specialist în grătar și dacă este vreodată vorba de asta, el este Șeful.

“Ilan le cântă non-stop copiilor”

-Ai învățat și cântece de leagăn?

Cântece de leagăn … Eu le cânt cel mai mult copiilor cântecele scurte, jingle-urile care sunt la sitcom-uri, pentru că sunt mare fan al acestora. Chiar le-am cântat cântecul de la începutul sitcom-ului “Friends”, pe care l-am văzut cred că de cel puțin cinci ori, încă din spital. Este un cântecel liniștitor, le place, dar avem cântecele pe Youtube pe care le-am învățat, și eu și Ilan, pentru că le punem de sute de ori, dar versurile le facem, mergem pe improvizație. Ilan, spre exemplu, le cântă în baie, de la începutul băiței și până la sfârșit, le cântă non-stop ceva micuților noștri.

-Spuneam că se știe că te preocupă aspectul tău la care ai “lucrat” mereu. Îți rămâne timp pentru tine?

Aspectul meu mă preocupă, pentru că sunt femeie, îmi place să mă îngrijesc, îmi place să arăt frumos, dar am zile, cum sunt în ultima perioadă, când nici nu apuc să mă uit în oglindă … Doar ”să mă spăl pe față” și atât. Am avut noroc cu prietena mea foarte bună, Ana Mărgineanu, am fost cu ea la un salon, înainte de a merge la spital. Am născut în același timp. Ea m-a chemat la ea, pentru o ședință de micropigmentare, mi-a făcut sprâncenele, să arăt fresh de când mă trezesc, după naștere. Sport fac zilnic, de luni până vineri, câte jumătate de ora împreună cu Ilan. La ora 7:30 suntem în sală și ne antrenăm; am norocul că Ilan este un antrenor foarte bun și face niște antrenamente foarte simple dar eficiente, în același timp, dar este și dieta, pe care o țin de luni bune. Cam acestea sunt lucrurile pe care le fac pentru mine și încerc să fiu cât mai constantă, să nu trișez. Antrenamentele nu le sar, poate doar în zilele în care am filmări și încep de dimineața, altfel este lege, nu există nicio zi fară antrenamente.

“De mers la salon nu mai am timp, fac totul singură, mă coafez, știu să-mi întind parul, să-mi fac unghiile”

-Mami, ai vreme de shopping, de mers “la salon”?

De shopping am timp doar online, îmi fac majoritatea cumpărăturilor pe internet, de foarte multă vreme, încă de când eram în SUA, inclusiv când vine vorba de haine/pantofi. Fac o comandă, probez, uneori le returnez, dacă e cazul.

De mers în magazine o fac foarte rar, doar dacă o iau pe Karina și pe bebeluși, și mai dăm o tură prin Mall, în timpul săptămânii, când e foarte gol, sau are fiica mea cea mare vacanță, dar s-a întâmplat foarte rar pentru că stam departe de locurile aglomerate; păstram marja de siguranță în continuare. De mers la salon nu mai am timp, fac totul singură, mă coafez, știu să-mi întind parul, să-mi fac unghiile, sunt singură 100%, merg doar la vopsit, o dată la 3-4 luni de zile. Mi-e dor de mersul la salon, recunosc, dar din cauza situației pandemice mi-a fost foarte frică să mă duc în colectivitate.

-De departe se vede o Alina fericită. Ce e fericirea pentru tine, în vreme de pandemie?

Da, sunt foarte fericită, am mare noroc în viață! Asta îmi spunea și o prietena, că mereu mă vede zen, că sunt fericită. N-am un secret, întotdeauna încerc să văd partea bună a lucrurilor, inclusiv în pandemie. Am avut ocazia să stau mai aproape de familie, să petrec totul în niște cercuri mult mai restrânse. Apreciez acum foarte mult faptul că am putut să stau cu familia și să petrecem acest timp împreună, unul de calitate așa cum îl consider eu, fapt care ne-a lipsit foarte mult cât am stat în SUA, fiind departe unii de alții. În felul acesta, perioada pandemiei nicidecum nu m-a dărâmat, ci m-a umplut de energie, iar timpul petrecut cu copiii mă încarca, nu mă consumă.

Nu fac parte din categoria de persoane care sunt copleșite de sentimentul că stau numai acasă, ci mie îmi place foarte mult să stau în sânul familiei. Și înainte de pandemie ”căutam scuze” ca să stau acasă, cât mai mult în sânul familiei, iar acum am și o ”justificare” . Sunt norocoasă că am lângă mine o familie minunată, am copiii pe care mi i-am dorit atât de mult timp, am casă , nu ne plictisim niciodată.