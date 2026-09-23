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Cine este olteanca blondă care a ajuns să arbitreze semifinala de Campionat Mondial. Galerie foto

Alina Peșu a condus semifinala Italia – Spania, scor 0-2, de la Campionatul Mondial U20 feminin. Olteanca a bifat o nouă bornă importantă în carieră. Toate detaliile.
FANATIK
23.09.2026 | 22:50
Cine este olteanca blonda care a ajuns sa arbitreze semifinala de Campionat Mondial Galerie foto
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O româncă a condus semifinala Italia – Spania de la Mondial! Bornă uriașă pentru Alina Peșu. Foto: Facebook
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Moment mare pentru arbitrajul românesc! Alina Peșu a condus semifinala Italia – Spania de la Campionatul Mondial U20 feminin, câștigată de iberice cu 2-0, la Łódź, în Polonia. Olteanca de 37 de ani a bifat astfel o nouă bornă importantă în carieră.

O româncă a condus semifinala Italia – Spania de la Mondial! Bornă uriașă pentru Alina Peșu

Arbitrul român Alina Peșu a fost la centru în semifinala Italia – Spania de la Campionatul Mondial U20 de fotbal feminin. Partida s-a disputat miercuri, 23 septembrie, pe Stadionul Miejski LKS din Łódź. Turneul final este găzduit de Polonia. Peșu a fost ajutată la una dintre tușe de o altă româncă, Daniela Constantinescu, în timp ce Heini Hyvönen, din Finlanda, a fost al doilea arbitru asistent.

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Spania s-a impus cu 2-0 și s-a calificat în marea finală. Ibericele au deschis scorul în minutul 40, după autogolul Elenei Belli, iar Pau Comendador a stabilit rezultatul final în minutul 56. Alina Peșu a mai condus două partide la actuala ediție a Mondialului U20: Ghana – Coreea de Sud 3-1 și Nigeria – Noua Caledonie 10-1. Finala competiției este programată duminică, 27 septembrie, tot la Łódź.

Cine este Alina Peșu. Cele mai mari realizări ale oltencei

Olteancă, originară din Craiova, Alina Peșu are 37 de ani și a intrat în arbitraj încă din 2006. A ajuns în Liga 2 în 2012, iar din 2018 poartă ecusonul FIFA. În afara terenului, Alina Peșu este profesoară de educație fizică și sport.

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Din 2023 face parte din lotul pentru prima ligă din România, iar debutul ca „central” în SuperLiga a venit pe 20 mai 2023, la partida FC Botoșani – CS Mioveni, scor 5-1. De-a lungul carierei, a arbitrat finala EURO U19 feminin, meciuri din UEFA Women’s Champions League și o semifinală de Campionat Mondial U17. De asemenea, a fost selectată pentru Campionatul European de senioare din 2025.

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