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Moment mare pentru arbitrajul românesc! Alina Peșu a condus semifinala Italia – Spania de la Campionatul Mondial U20 feminin, câștigată de iberice cu 2-0, la Łódź, în Polonia. Olteanca de 37 de ani a bifat astfel o nouă bornă importantă în carieră.

O româncă a condus semifinala Italia – Spania de la Mondial! Bornă uriașă pentru Alina Peșu

Arbitrul român Alina Peșu a fost la centru în semifinala Italia – Spania de la Campionatul Mondial U20 de fotbal feminin. Partida s-a disputat miercuri, 23 septembrie, pe Stadionul Miejski LKS din Łódź. Turneul final este găzduit de Polonia. Peșu a fost ajutată la una dintre tușe de o altă româncă, Daniela Constantinescu, în timp ce Heini Hyvönen, din Finlanda, a fost al doilea arbitru asistent.

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Spania s-a impus cu 2-0 și s-a calificat în marea finală. Ibericele au deschis scorul în minutul 40, după autogolul Elenei Belli, iar Pau Comendador a stabilit rezultatul final în minutul 56. Alina Peșu a mai condus două partide la actuala ediție a Mondialului U20: Ghana – Coreea de Sud 3-1 și Nigeria – Noua Caledonie 10-1. Finala competiției este programată duminică, 27 septembrie, tot la Łódź.

Cine este Alina Peșu. Cele mai mari realizări ale oltencei

Alina Peșu are 37 de ani și a intrat în arbitraj încă din 2006. A ajuns în Liga 2 în 2012, iar din 2018 poartă ecusonul FIFA. În afara terenului, Alina Peșu este profesoară de educație fizică și sport.

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, iar debutul ca „central” în SuperLiga a venit pe 20 mai 2023, la partida FC Botoșani – CS Mioveni, scor 5-1. De-a lungul carierei, a arbitrat finala EURO U19 feminin, meciuri din UEFA Women’s Champions League și o semifinală de Campionat Mondial U17. De asemenea, a fost selectată pentru Campionatul European de senioare din 2025.