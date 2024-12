Alina Petre și Crina Matei, legătură divină. „O persoană extrem de modestă și smerită, o femeie credincioasă”

Este sărbătoare în familia Crinei Matei. Artista împlinește astăzi, 16 decembrie, 53 de ani. Până la această frumoasă vârstă a reușit să realizeze multe lucruri minunate în viață, printre care se numără și prieteniile sale. Una dintre legăturile speciale le are chiar cu Alina Petre.

Crina Matei și Alina Petre, prietene la cataramă

a ajuns să sufle în lumânări pentru a 53-a oară. Artista este fericită și împlinită, iar trăirile sale, atât cele bune cât și cele mai dificile, le împarte cu persoanele apropiate.

Alina Petre este una dintre ele, iar blondina ne-a făcut confesiuni emoționante despre prietenia care le leagă. Contactată de FANATIK, psiholoaga a vorbit despre actriță foarte frumos, mărturisind că ele au o legătură divină.

„Crina Matei este una dintre cele mai valoroase persoane din viața mea. Este un suflet pentru care eu îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că l-a adus în viața mea.

De Crina mă leagă o prietenie de foarte mulți ani, dar și o legătură divină pentru care îi mulțumesc! Alături de ea am petrecut multe momente frumoase. Am dezvoltat o relație în care ne putem baza una pe cealaltă la orice oră.

Am râs împreună, am călătorit, am și plâns una pentru cealaltă. Știm că această prietenie este ceva scris de Dumnezeu.”, a declarat Alina Petre pentru FANATIK.

Cum o caracterizează Alina Petre pe Crina Matei

Când vine vorba de Crina, are numai cuvinte de laudă. Susține că prietena ei este un om foarte bun, o femeie credincioasă și smerită. Mai mult, pentru că are un suflet atât de mare, Crina Matei are și o asociație caritabilă în care este implicată și specialista în psihologie.

„În ochii mei, dar și ai celorlalți, Crina este un artist complet, o actriță care îți rămâne imprimată pe retină și o cântăreață ale cărei melodii îți deschid inima. Crina este o femeie spectaculoasă, cu o carismă rar întâlnită și cu un magnetism fantastic.

Dincolo de ceea ce vedem și auzim de la ea, Crina este o persoană extrem de modestă și smerită, o femeie credincioasă, care își petrece timpul liber în campanii umanitare inițiate chiar de Asociația Culturală Crina Matei, unde sunt și eu implicată.

Am făcut multe lucruri bune împreună și chiar în această lună Asociația va desfășura Campania ”Dar din suflet pentru un zâmbet”. Sunt trei evenimente organizate pentru copii și seniori, unde împreună vom fi alături pentru a aduce un zâmbet celor care au mare nevoie în această perioadă.”, a mai spus aceasta.

Întrebată dacă artista i-a fost aproape în perioada divorțului, Alina a mărturisit că mereu a fost lângă ea când a avut nevoie de sprijin. „A fost tot timpul lângă mine, m-a încurajat. Și eu i-am fost alături când a avut nevoie și o sprijin necondiționat.”, a continuat blondina.

Alina Petre, urare specială pentru Crina Matei

Și, cum astăzi a împlinit frumoasa vârstă de 53 de ani, urarea venită din suflet nu a putut lipsi. Alina are o admirație aparte pentru Crina Matei, lucru care se poate observa din cuvintele frumoase pe care le are la adresa artistei.

„O admir pe Crina enorm pentru reziliența ei, pentru determinarea pe care o are în evoluția ei și pentru altruismul său!

Îi doresc astăzi, de ziua ei, să rămână același om frumos și bun. Să vină în viața ei doar prețuire și iubire de la toți cei care pleacă cu atâta emoție în suflet după spectacolele ei!

Să fie sănătoasă și Dumnezeu să vegheze asupra familiei ei! La mulți ani, Crina! Te iubesc!”, i-a urat Alina Petre, Crinei Matei.