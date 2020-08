Alina Pușcaș, de urgență, în miezul nopții, la farmacie, după ce a scăpat de coronavirus

Chiar dacă a încercat să înfrunte noul coronavirus cu încredere și optimism, perioada de convalescență nu a fost deloc ușoară pentru Alina Pușcaș. De altfel, în ciuda zâmbetului larg pe care îl afișează de fiecare dată, prezentatoarea TV nu pare să-și fi revenit complet nici acum, când au trecut câteva săptămâni bune de la externare.

Un lucru e cert: imaginile publicate de ciao.ro în urmă cu câteva zile i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare în privința stării sale de sănătate a frumoasei brunete. Știm cu toții că această boală poate lăsa urme adânci chiar și după vindecare.

Speciali din toate colțurile lumii au lansat în ultima vreme nenumărate avertismente în privința riscului de reinfectare cu o nouă mutație a virusului, astfel că temerile celor care o apreciază sunt cât se poate de întemeiate.

Alina Pușcaș, la farmacie după ce s-a vindecat de coronavirus

Îmbrăcată într-o superbă rochie lungă glamour, Alina Pușcaș a fost fotografiată exact în momentul în care intra într-o farmacie. Chiar dacă tocmai luase parte la o petrecere, de unde și ținuta elegantă, expresia feței trăda un oarecare disconfort.

Chiar dacă nu știm cu siguranță motivul, îngrijorarea de pe chipul său și ora târzie sunt suficiente pentru a ne da seama că vedeta nu a trecut prin cele mai momente. Noroc că soțul i-a fost alături în permanență și a ajutat-o cum a știut el mai bine.

Mesajul prin care îi anunța pe fani că a fost infectată cu noul coronavirus

„Eu nu m-am aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care s-au aflat în apropierea celor confirmați pentru că eu nu am participat la acele filmări, fiind vorba despre repetiții. Așadar, noi ne-am întâlnit cu toții cu ceva timp în urmă, adică acum vreo 12 zile.

Cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs. Eu nu. Așa că, ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie.

Bună dimineața din cortul Rol 2. Transmisiune directă. Vreau să vă liniștesc pe unii dintre voi panicați. Ar trebui să mă felicitați pentru că sunt pozitivă și asimptomatică. Sunt într-o situație extraordinar de bună. Eu nu fac decât să aștept negativizarea și atât.

Nu iau niciun fel de tratament. Nu am ce să tratez practic. Eu sunt chiar fericită că mă imunizez cu această ocazie. Nu voi mai trăi acea panică permanentă că mă voi infecta și nu știu cum voi reacționa. Aceasta este reacția mea la drăguțul, cu ghilimelele de rigoare, Covid”, le-a transmis Alina Pușcaș fanilor săi.

