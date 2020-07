Alina Pușcaș, declarații emoționante după ce a scăpat de coronavirus: „S-a creat o panică generală”

Alina Pușcaș a scăpat de coronavirus, iar acum a vorbit despre panica pe care a simțit-o și ea după ce Marcel Pavel fusese depistat pozitiv luna trecută.

Alina Pușcaș, despre hateri în timp de pandemie

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 a povestit că în rândul colegilor de la Antenă s-a creat o panică generală în acel moment, dar că, pe parcurs, toți au început să se gândească doar la faptul că vor trece peste acel episod.

Alina a comentat și criticile pe care le-au primit Marcel și Andrei Ștefănescu, doi dintre cântăreții acuzați că au fost plătiți cu zeci de mii de euro să spună că au coronavirus.

Vedeta susține că a remarcat o creștere a urii odată cu pandemia, însă ea a fost ceva mai ferită de hateri.

„Am avut fericirea de a nu fi dată afară din magazin”

„Pandemia scoate numai lucrurile rele din noi. La mine hatereala a fost mult mai mică. Am avut vreo zece persoane cu totul, pe care le-am și blocat și închis. Este contul meu public, pot să fac ce vreau”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit spynews.ro.

„Dacă nu-mi convine ceva, elimin. Noi am fost mulți, noi am fost primii care am fost mulți. Niciunul dintre noi nu își dorea, sub nicio formă, pentru toți banii din lume, să fie departe de familie”, a adăugat prezentatoarea tv.

„Am avut fericirea de a nu fi dată afară dintr-un magazin sau alungată dintr-un parc. Dar, înainte să se testeze Marcel Pavel și presa bubuise peste tot, s-a creat o panică generală. Drept urmare, s-a întâmplat ca anumiți părinți de la grădinița la care am copiii, să-și manifeste cumva nemulțumirile”, a completat frumoasa brunetă.

Pe lângă Alina Pușcaș, și Andrei Ștefănescu, Marcel Pavel și Adriana Trandafir au fost diagnosticați cu virusul SARS-COV-2.