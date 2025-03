Alina Pușcaș, despre plecare de la Te cunosc de undeva. De ce nu a „trădat” Antena 1 până acum: „Am primit oferte din partea altor posturi”

Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi și prezentatoare a emisiunii Te cunosc de Undeva încă de la primul sezon. De-a lungul anilor, mai multe nume s-au perindat și au plecat din format, iar acum vedeta a dezvăluit ce a făcut-o pe ea să rămână.

De ce nu a plecat niciodată Alina Pușcaș de la Antena 1

A devenit cunoscută pentru telenovelele în care a jucat, dar din 2012 este co-prezentatoare a emisiunii Te cunosc de undeva, iar Alina Pușcaș nu se gândește să plece nicăieri. În timp ce , ea a rămas neclintită la cârma show-ului cu transformări.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, după un an de pauză între filmările sezoanelor 20 și 21, spune că i-a fost dor de colegi și atmosferă. Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a mărturisit de ce a nu trădat niciodată trustul care a consacrat-o, în ciuda faptului că nu a dus lipsă de oferte.

„Cred că unul dintre motivele care au contribuit la continuitatea mea în acest format a fost faptul că am reușit să mențin o delimitare clară între viața personală și cea profesională. Pe platourile de filmare, mi-am dorit mereu să fiu 100% concentrată pe ceea ce fac și să nu las problemele personale să interfereze cu munca mea.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, am primit și alte oferte din partea altor posturi – nu foarte multe, poate și pentru că era destul de evident cât de bine mă simțeam în echipa Antena 1. Până la urmă, sunt o persoană loială atunci când lucrurile funcționează bine, iar acest proiect mi-a oferit atât de multe satisfacții. Nu pot nega că datorită Antenei 1 am pășit în lumea televiziunii, iar prin acest format am avut șansa să evoluez. Sper să continui acest drum cât mai mult timp.

Bineînțeles, au fost momente în care mi-ar fi plăcut să fiu implicată și în alte proiecte din cadrul postului, dar nu am transformat acest lucru într-o frustrare. Până la urmă, am avut și alte preocupări dincolo de televiziune, ceea ce mi-a oferit mereu un echilibru”, a declarat lina Pușcaș pentru

ADVERTISEMENT

Ce părere are despre Ilona Brezoianu

În timp ce ea se poate lăuda cu o continuitate în cadrul emisiunii, la masa juriului s-au produs câteva schimbări. Anul acesta, Acest lucru a generat reacții pro și contra în mediul online, unii considerând că fost concurentă nu își are locul acolo.

ADVERTISEMENT

Alina Pușcaș, în schimb, îi contrazice. Vedeta a mărturisit că a luat parte la castingul Ilonei și că a fost încântată de ce a văzut. În plus, din punctul său de vedere, concurenții au nevoie de un jurat ca ea.

„Mi s-a părut o idee foarte bună, mai ales că ea a fost extraordinară, în fiecare sezon în care a concurat. Ceea ce spune este extrem de pertinent, încurajează concurenții de fiecare dată. Cred că este o alegere foarte bună”, a explicat Alina Pușcaș.

Cum se înțelege Alina Pușcaș cu Pepe

Când vine vorba despre colegi, Alina Pușcaș colaborează de minune cu Pepe, care l-a înlocuit pe Cosmin Seleși în urmă cu câțiva ani. Actrița are numai cuvinte de laudă la adresa colegului său, cu care spune că nu s-a certat niciodată.

„Până acum, nu am avut nici măcar o singură disensiune – și nu exagerez când spun asta. Totul a fost mereu despre good vibes și colaborare. Ba chiar, în momentele în care eram obosită, mai ales spre finalul zilelor de filmare, Pepe a fost întotdeauna cel care a găsit o cale să-mi ridice energia”, a spus prezentatoarea de la Te cunosc de undeva.