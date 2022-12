Alina Pușcaș, lacrimi de pe patul de spital. „Sunt tot conectată la perfuzii. Sunt rare cazurile”

Alina Pușcaș a trecut prin clipe de groază. Vedeta a ajuns la spital și a povestit acum prin ce a trecut și cu ce s-a confruntat, de fapt.

Alina Pușcaș, lacrimi de pe patul de spital. Ce a pățit vedeta Antena 1

Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital și abia acum a spus ce a pățit și de ce afecțiune suferea, de fapt.

ADVERTISEMENT

, dar atunci nu a dat prea multe detalii despre ce i s-a întâmplat.

Vedeta mărturisea cu lacrimi în ochi că este tot conectată la perfuzii și a spus că nu a avut deloc putere pentru a explica mai bine ce i s-a întâmplat, dar a decis să facă un clip în care să explice totul pentru că mulți oameni s-au îngrijorat pentru starea ei de bine.

ADVERTISEMENT

”Nu am avut curajul până acum să vă fac un video, pentru că nu prea am avut putere. Am fost destul de căzută și de slăbită.

Sunt încă aici, sunt tot conectată la perfuzii, Doamne ferește… bine că nu e vorba de aparate. Azi, pentru prima oară, mă simt mai bine”, a spus vedeta de la Te cunosc de undeva, pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Alina Pușcaș, detalii despre afecțiunea care a băgat-o în spital

Vedeta a explicat și care este afecțiunea care a făcut-o să ajungă la spital, chiar de la

Este vorba despre un abces pe un rinichi, afecțiune foarte rară, după cum a mărturisit Alina Pușcaș. Vedeta le-a dat asigurări fanilor că se simte mai bine și nu a mai făcut febră.

ADVERTISEMENT

„Azi noapte a fost prima oară când nu am mai făcut febră, Doamne ajută! Se pare că e vorba, de fapt, despre un abces pe rinichi.

ADVERTISEMENT

Eu nici măcar nu am știut că există așa ceva, se pare că sunt rare cazurile ”, a mai declarat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.