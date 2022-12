Alina Pușcaș, noi imagini de pe patul de spital. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva încă nu a scăpat de probleme

Alina Pușcaș încă nu a scăpat de problemele de sănătate care i-au tot dat bătaie de cap în ultimul timp.

Alina Pușcaș, noi imagini de pe patul de spital

Alina Pușcaș a publicat noi imagini de pe patul de spital, pentru că care îi dau bătăi de cap de câteva zile bune.

Astfel, aceasta a arătat cum are din nou perfuzii, dar a transmis un mesaj mai optimist de această dată și i-a anunțat pe fani că se simte mult mai bine.

„Încă puțin, dar sunt mult mai bine”, a transmis Alina Pușcaș, pe Instastory.

Alina Pușcaș, de la bal la spital. A ajuns pe mâna medicilor după filmarea finalei de la Te cunosc de undeva

A ajuns pe mâna medicilor după filmarea finalei de la Te cunosc de undeva

Inițial, a crezut că durerea poate fi de la munca multă, oboseală, frig sau chiar de la tocuri și nu i-a acordat prea multă importanță, dar situația s-a agravat așa că a mers la medic.

Acolo, Alina Pușcaș a aflat că are un abces pe un rinchi, un lucru extrem de rar.

„Practic, toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala “Te cunosc de undeva”, când am simțit practic în șold, ca un junghi, care, spre seară, probabil stând și prin frig, a început să se extindă pe spate și puțin în față, în zona coastelor.

Am luat decizia să vin de urgență la spital. Am făcut febră și la spital, dar stăpânită cu perfuzii. Se pare că e vorba, de fapt, de un abces pe rinichi. Nici nu am știut că există așa ceva. Se pare că sunt rare cazurile“, a mai spus prezentatoarea.