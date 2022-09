Alina Pușcaș, prezentatoarea Te cunosc de undeva, plătește zeci de mii de euro pe educația copiilor: “Facultatea să o facă în afara țării”

Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva de 18 sezoane, este o femeie împlinită, dar și o mamă devotată pentru cei 3 copii pe care îi are cu renumitul medic stomatolog Mihai Stoenescu.

Alina Pușcaș și-a integrat cei trei copii în sistemul privat de educație

Frumoasa vedetă de la și soțul ei sunt fericiții părinți ai unui băiețel, Alexandru, care a venit pe lume în 2015. Doi ani mai târziu, în 2017, venea pe lume Melissa Antonia, prima fetiță a cuplului. Pentru ca familia să fie completă, în anul 2019, diva a dat naștere celei de-a doua fetiță, Iris.

Deși nu se plânge, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva recunoaște că nu este deloc la îndemâna oricui să crească 3 copii în ziua de astăzi și mai ales în sistemele de școlarizare pe care le-a ales pentru micuți. Vedeta de la Antena 1 declară, exclusiv pentru FANATIK, că anual scoate câteva zeci de mii de euro pentru educația lui Alexandru și a celor două fiice, Melissa și Iris. Cei drept, în sisteme atent alese de mămică și de cel care le este tată.

Prezentă joi, 8 septembrie, la avanpremiera TCDU, Alina Pușcaș ne-a vorbit despre noul sezon, dar și despre cum reușește să îmbine viața personală cu cea profesională.

– Alina, ați ajuns deja la 18 sezoane de , ”majoratul” show-ului. Cum a fost pentru tine această experiență?

18 sezoane de Te cunosc de undeva și 10 ani și ceva de lucrat împreună. Spre fericirea mea sunt singura care a rămas cap coadă în proiectul acesta. Nu am fost, cum spun Temișan sau Ozana, lipsită nici măcar un sezon dintre colegii mei. Nici măcar când am fost gravidă de cele trei ori. Îl simt ca pe un copilaș al meu, ca pe un al 4-lea copilaș, ca să zic așa

– Cum te-ai acomodat cu schimbarea prezentatorilor?

Seleși a fost de la început, dar a avut și el, la un moment dat, când a fost plecat în Asia Express. A fost înlocuit câteva ediții de Florin Ristei. Practic ar fi al 3-lea (n.r. Pepe) dacă ar fi să o luăm așa.

Măi, nu mă mai raportez la Seleși, pentru că până la urmă a fost o perioadă foarte lungă în proiectul asta, iar Pepe este acum de două sezoane. Nu este o schimbare catastrofal de mare pentru mine, pentru că, până la urmă, pe Pepe îl știam oricum de vreo 11 ani. Doar că, într-adevăr, nu știam cum ne vom înțelege noi doi ca și parteneri de prezentatori.

Dar am descoperit că așa cum era ca și concurent generos, la fel de generos este și ca prezentator. S-a adaptat foarte ușor. Nu a încercat niciodată să fie mai mult decât mine. Nu am încercat nici eu la rândul meu să îl acopar cu ceva. Ne-am completat și ne-a ieșit foarte repede.

Alina Pușcaș, despre colegii de prezentare de la TCDU: “Cosmin, copilul neastâmpărat, Pepe, macho care se impune”

–În general, în cuplurile de prezentatori, este o problemă pentru că aveți tendința să vorbiți unul peste celălalt. Ai avut teama asta la începutul colaborării cu Pepe?

Noi vorbeam unul peste celălalt și eu cu Seleși. Și de multe ori ne și enervam, dar acolo era altceva. Cosmin era copilul neastâmpărat, că asta era și gluma supremă. Cu orice ocazie îl făceau copil.

În cazul lui Pepe nu se mai pune problema așa. Ca imagine este acel macho man care se impune. Și ideea este că nici nu este genul care să se impună cu un ton agresiv, sau cu ridicat de voce, sau gesticulare. El pur și simplu are un stil al lui așezat, prin care, nefăcând prea multe, impune și respect și… are o masculinitate a lui.

Au început disputele între concurenții de la Te cunosc de undeva

– Care este cel mai competitiv concurent de la Te cunosc de undeva?

Este sezonul cu cei mai mulți cântăreți. Cu cât sunt mai mulți cântăreți, gradul de competitivitate este foarte mare. Ei, deși spun că nu este o competiție reală, este până la urmă pentru că au o imagine de apărat, o voce de expus.

Cred că cel mai bine din chestia asta iese Nicolai. Pentru prima oară un bucătar în competiția asta. El se simte cel mai lejer din punctul ăsta de vedere pentru că el nu are o pretenție de la el să cânte cine știe cum. Simte o presiune pentru că nu își dorește să se facă de râs, și e normal.

Alina Pușcaș, între profesie și familie

– Cum reușești să te împarți între emisiunea Te cunosc de undeva și copii, mai ales că de câteva zile au început și școala?

Nu este atât de grav pentru că filmările din sezoanele acestea două au fost foarte bine răsfirate, astfel încât să aibă timp și concureții să se pregătească mult mai bine. Noi avem două gale de filmat și apoi pauză două săptămâni.

Așa că nu interferează mult programul de la emisiune cu programul de școală al celor mici. Eu oricum dimineața îi duceam la școală. Dacă erau în zilele în care trebuia să mă duc la filmări, îi duceam eu dimineața și îi prelua soțul seara, la 17:00. Deci, dacă nu eram eu, era soțul. Nu simțeau așa de agresivă lipsa mea.

Dificultățile de care s-a lovit Alina Pușcas de când au crescut copiii

– Cum vă descurcați cu cei mici, mai ales că sunt vârste diferite?

Doi sunt la școală și Iris este la grădiniță. Ea o să mai fie vreo 3 ani la grădiniță că acum intră în grupa mică, ea era până acum în grupa baby. Este puțin dificil.

Dacă erau toți 3 la aceeași instituție era mult mai bine și pentru noi, dar, din păcate, grădinița la care i-am dus pe toți 3 este atât de spectaculoasă și o grădiniță de poveste că îmi este greu să renunț la tot ceea ce îi oferă acolo și să o duc, doar de dragul de a fi în același loc. Facem un sacrificiu și…

Alina Pușcaș, între sistemul privat și cel de stat

– Cum ați ales sistemul de școlarizare al copiilor?

La grădiniță a fost foarte simplu. Eu în vacanțele de vară stăteam tot timpul la bunicii mei care erau în județul Mureș, cumva ca la țară. Nu era chiar țară, era un orășel, dar mai mic. Am trăit câte 3 luni pe an numai printre animale, la vie.

M-am bucurat de natură. Și mi-am dat seama cât de important este să ai parte de tot felul de experiențe de genul acesta. Și toate grădinițele care, și în special cele de stat, aveau cumva formele astea austere de a-și scoate copiii afară, ca să zic așa, pe niște betoane, 3 tobogane și… nu era nimic spectaculos. La grădinița asta mi-a fost foarte ușor să mă decid pentru că este singura grădiniță care are o mini grădină zoologică în incintă.

Are un teren super mare cu pădure, are inclusiv un pârâiaș făcut artificial cu moară de apă, cu căsuță în copaci, cu căsuța piticilor. Cu loc de făcut foc de tabără, cu loc de făcut Marshmallow (n.r. bezele) pe băț, adică le oferă atât de multe posibilități de a petrece timp în natură. Copiii dorm la cort, pe saltele încălzite electric.

Sunt foarte bine pregătiți și oferă niște programe foarte bine combinate. Americano-româno-engleză, în care copiii se bucură enorm de ceea ce le oferă ei. Unde ai mai văzut în România o grădiniță care să aibă un ponei și copiii să se joace cu el și să hrănească animale, gâște, rate, găini, iepuri? Este un mediu efectiv de poveste și atunci pentru mine a fost suficient să mă convingă asta.

Alina Pușcaș, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva, mii de euro pentru educația copiilor

– Își poate permite orice părinte să își înscrie copilul în acest sistem educațional?

Din păcate, nu (n.r. nu este accesibil financiar). Nu sunt tocmai accesibile. Ca la orice grădiniță, este o sumă pe an, după care o împarți pe lună. Dacă nu vine o lună, nu i se taxează. Undeva între astea (n.r. 5000-10000 euro pe an). Cam așa (n.r. 6000-7000 euro pe an). Nu prea este accesibil pentru oricine.

Alina Pușcaș, planuri mari pentru cei mici: “Facultatea să o facă în afara țării”

– Alexandru și Melissa deja sunt la școală, pentru ei ce sistem educațional ați ales?

Și pe cei de la școală tot pe privat i-am dus, pentru că mi-a dorit să fie pe limbi străine și pe engleză în special și școală de stat eu nu cunosc să se facă exclusiv engleză. Noi ne dorim cumva să îi îndrumăm… nu aș vrea la liceu, dar de la facultate mi-aș dori să facă undeva în afara țării. Toți 3.

Ne gândim departe pentru că în momentul care știi că îți setezi asta trebuie să vorbești din timp cu ei, să le arăți, să-i plimbi cu tine în țările care ai avea de gând să le recomanzi să se ducă. Noi de asta i-am luat cu noi și prin Franța și prin Italia. Ei deja au început să aprecieze și să ne asculte când vorbim de lucruri civilizate, de arhitectură. Le explicăm punctual.

Pentru a ajunge de plăcere să meargă la studii, dar încercăm să îi influențăm treptat. Bine, acum dacă nu o să-și dorească, evident că nu o să-i forțăm. Dar, cumva încercăm să le deschidem mintea și să vadă dacă este o varianță bună și pentru ei, până la momentul respectiv.

Noi marșăm pe asta pentru că, din nefericire zic, ar fi fost bine să fie și în România, dar sunt foarte multe facultăți extrem de bune afară. Și șansele de a se realiza la nivel international sunt mult mai mari afară.

– Dacă pentru Iris, care este încă la grădiniță, scoateți anual din buzunar 6000-7000 de euro, pentru copiii care merg la școală, costurile sunt mai mari?

Sunt, sunt (n.r. costurile). Cel puțin la Cambrige School costurile sunt undeva la 10.000-11.000 de euro pe an.

Când începe noul sezon Te cunosc de undeva

Noul sezon Te cunosc de undeva începe sâmbăta, 10 septembrie, la Antena 1, de la ora 20:00.