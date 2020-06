Alina Pușcaș rupe tăcerea. Vedeta e internată într-un spital al Armatei: „Nu-mi doresc un dosar penal”

Alina Pușcaș, prezentatoare emisiunii Te cunosc de undeva, a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus, după ce mai multe vedete de la Antena 1 au fost nevoite să își facă testul.

Alina Pușcaș, internată la un spital militar

Frumoasa brunetă a fost internată într-un spital al Armatei, loc din care a făcut o serie de dezvăluiri.

Nu a îndrăznit să comenteze ori să se opună, așa că a respectat cu sfințenie toate recomandările autorităților, căci nu își dorește un dosar penal. Tot ce speră este ca această perioadă să treacă repede, cât mai repede posibil.

„M-am trezit ceva mai devreme pentru că am simțit o vânzoleală mai serioasă în jur, cumva atipică față de zilele trecute, și, se pare că nu a fost degeaba, ci pentru că au apărut destul de multe noi cazuri, dintr-odată. Îmi pare rău să aud asta și, cumva, îmi anulează bucuria că aseară am primit primul test negativ”, a spus Alina Pușcaș pe Instastory.

„M-au întrebat cum am ajuns să fac testul dacă nu aveam niciun simptom. După ce am văzut că unii colegi au ieșit pozitiv, am făcut testul din solidaritate. A ieșit pozitiv, din păcate. Dar acum sunt inspre perioada de vindecare.

Eu sunt aici internată asimptomatic fiind pentru că așa prevede legea. Iar eu nu-mi doresc sub nicio formă să am parte de un dosar penal”, a adăugat Alina.

Marcel Pavel, Andrei Ștefănescu și Adriana Trandafir, infectați și ei cu virusul SARS-COV-2

Vedetele Antenei 1 s-au panicat după ce au aflat că Marcel Pavel a fost confirmat cu coronavirus, acesta având simptome specifice infecției: stări de rău, dureri musculare, răgușeală etc.

Pe lângă Marcel Pavel, au mai fost testați și confirmați pozitiv și Alina Pușcaș, cea despre care vorbim aici, actrița Adriana Trandafir și cântărețul Andrei Ștefănescu, component al trupei Alb Negru.

Și Ozana Barabancea ar fi pe lista celor infectați cu noul coronavirus, însă cântăreața nu a comentat deocamdată pe marginea acestui subiect.

