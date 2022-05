Alina Pușcaș s-a accidentat. Prezentatoarea Te cunosc de undeva, pe mâna medicului: „Risc să rămân cu o gleznă de 10 centimetri”

Alina Pușcaș s-a accidentat la picior și s-a ales cu o entorsă de gradul I. Cu toate acestea, prezentatoarea Te cunosc de undeva este fericită că nu are nevoie de ghips și că poate participa în continuare la filmările emisiunii, dar și la celelalte evenimente la care este invitată.

Alina Pușcaș s-a accidentat. Este nevoită să-și imobilizeze glezna timp de trei săptămâni

Joi, 12 mai 2022, Alina Pușcaș le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram că s-a accidentat și că o doare piciorul. Totuși, spera să nu fie ceva grav, pentru a nu fi nevoită să poarte o orteză la filmări, așa cum i s-a mai întâmplat.

„Între timp am ajuns acasă și trist este că am reușit să mă accidentez la gleznă. Eu sper să nu fie grav, să pot să filmez.

Nu mi-aș mai dori să mă mai prezint așa cum am făcut în nu mai știu ce sezon, cu orteză. Bine, atunci am căzut la schi și am purtat o orteză metalică până la șold”,

„Risc să rămân cu o gleznă de 10 centimetri”

Următoarea zi, Alina Pușcaș a dezvăluit că situația s-a înrăutățit. Nu mai putea să pășească decât în vârful degetelor și cu greu a reușit să conducă. În aceste condiții, vedeta a decis că este momentul să apeleze la ajutorul unui doctor.

Astfel, în urma unei radiografii, artista a primit verdictul medicului ortoped, entorsă de gradul I. Acum, Alina Pușcaș este nevoită să poarte o orteză, una elastică de data aceasta, și să facă recuperare.

De asemenea, vedeta i-a sfătuit pe urmăritorii săi ca, în cazul în care vreodată se află în situații similare, să nu încerce să se trateze acasă.

„M-am cam speriat și am fugit direct la doctor. Am primit și verdictul ortopedului, entorsă de gradul I. Trebuie să-mi imobilizez glezna timp de trei săptămâni, timp în care trebuie să fac și o recuperare. Fără recuperare, risc să rămân cu o gleznă de 10 centimetri în plus față de cealaltă.

Nu e de glumă cu astfel de lucruri, așa că, e clar cât de important este să mergeți la medic atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Nu faceți lucrurile după ureche, că nu e bine. Trebuie să luați și tratament corespunzător și toate cele.

Am luat o orteză foarte bună, elastică, cu arici. De obicei, ortezele tip ciorap am înțeles că nu sunt bune aproape deloc”, a spus Alina Pușcaș.