Alina Pușcaș și soțul au trei copii, dar au și timpul lor: “Ne închiriem cameră la hotel și stăm numai noi doi”

Alina Pușcaș și soțul au trei copii după care sunt topiți. Aceștia încearcă să petreacă mult timp cu ei, să nu rateze momente unice din creșterea lor, însă, au program și fără ei.

Alina Pușcaș și soțul ei fug de acasă în weekend-uri

Mai exact, prezentatoarea Te cunosc de undeva și soțul ei, Mihai, mai “fug” de acasă nopțile ca să-și facă de cap, departe de copii, după cum a dezvăluit Alina Pușcaș, pentru FANATIK.RO, recent, când a fost prezentă la petrecerea Elle.

Mămică de trei copii și siluetă de invidiat. Care e secretul?

-De mâncat mănânc, dar și mai puțin decât obișnuiam. Și fac sport în fiecare zi.

Ce înseamnă mănânci cu cap? Nu ai o dietă personalizată pe care o respecți?

-Încerc să evit, pur și simplu, carbohidrații. Pentru că aceștia umflă. Mănânc, dar foarte puțin, cam de două ori pe săptămână. În rest, le evit.

Consum fructe, legume, carne, pește. Și mănânc chiar și dulciuri, dar am ajuns să îmi iau pofta de dulciuri mai mult din batoanele proteice, îmi aleg eu care sunt cele mai gustoase și care mai au și puțină ciocolată. Așa îmi potolesc pofta de dulce și mă și ajută făcând sport.

Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai, stau împreună zilnic, după 21.00

Cum reușești să te împarți între viața profesională și cea personală, să-ți faci timp și de soț, și de copii?

-Toți avem treabă, în fiecare zi. Soțul este la muncă, el cu operațiile lui, , au și ei job-ul lor, de dimineață de la 7.00 până la 17.00 după amiază, eu la fel.

Am și business-ul meu cu hăinuțe, am și emisiunea Te cunosc de undeva, am și alte proiecte. Dar întotdeauna, la 18.00 seara, ne adunăm, mâncăm, ne certăm, ne iubim, ne uităm la filme, de toate facem.

Atunci când vă certați, cine face primul pas spre împăcare? Tu sau soțul?

-Eu. Întotdeauna. Deși îi reproșez mereu soțului că eu sunt aia care face pasul. Dar cumva e o chestie… Nu mă deranjează. Din când în când mă mai fac că mă deranjează, îi mai spun și eu să mai vină și el să mai facă și el pasul. El îmi zice că a făcut și că nu m-am prins eu.

Îmi place că în toată nebunia asta a noastră, până la urmă, ajungem foarte repede la un consens.

Alina Pușcaș și soțul ei își închiriază cameră la hotel pentru a putea fi doar ei doi: “Ne luăm timpul ăsta și copiii știu asta”

Reușiți să vă faceți și timp doar pentru voi doi?

-Întotdeauna după 21.00. După această oră este numai timpul nostru să facem ce vrem cu el. Și avem weekend-uri în care plecăm câte o zi sau o seară, de exemplu, plecăm din casă doar ca să stăm noi în liniștea noastră.

Ne închiriem undeva o cameră, la un hotel, și stăm numai noi doi. Ne luăm timpul ăsta și copiii știu asta. Le și spunem când plecăm: “Vedeți că în seara asta ne-am luat cameră la hotelul X și ne întoarcem mâine dimineață sau la prânz”.

Și ei cu cine rămân? Cu bona?

-Rămân cu doamna Mariana pe care o avem alături de noi de cinci ani. E deja membru de familie.

Proiecte noi?

-Deocamdată suntem cu Te cunosc de undeva care merge. Surprizele sunt concurenții în sine, îi descopăr și eu pe unii dintre ei. Nici n-am știut de Emilian și de WRS, nu știam nimic și acum m-au șocat. Sunt wow! Mizez pe ei sezonul ăsta.

Cu ce îl ajută Alina Pușcaș pe soțul ei Mihai în afacere?

Și pe partea de online? Ai contracte și ești activă.

-Pe partea de online merg mai departe cu instagramul, mă bucur de el, mă bucur că am oameni care se uită, mă enervează că instagramul blochează anumite vizualizări, cei care sunt în lista mea să nu poată vedea postările mele. Dar asta e. Algoritmii s-au dat peste cap, n-am ce face.

Mă bucur de , vorbesc cu oamenii, le dau mesaje, îi ajut cum pot. Mă implic.

Te implici și în afacerile soțului? Dar soțul în proiectele tale?

Soțul în ale mele nu prea că nu are cum. Eu îl ajut, într-adevăr, la clinică cu partea de acte și partea de discuții cu banca pentru că mă pricep un pic. Dar cam atât. În rest se ocupă el.

Sfaturi ne dăm, o facem prietenește. Și el vorbește despre operațiile lui, despre pacienți, ce face, cum drege, cât de greu a fost, eu despre proiectele mele, împărtășim asta. Dar nu le facem neapărat ca să cerem aprobare.

Ești o mamă strictă?

– Nu chiar, dar atunci când îmi dau seama că sunt la limita de a greși copiii… îmi spun foarte clar punctul de vedere și nu prea tolerez isteriile, lucrurile nejustificate, ca să spun așa.

Așadar nu le faci toate poftele…

-Nu chiar toate poftele tocmai pentru că nu-mi place să am parte de copii răsfățați gratuit.

Tati e la fel de strict?

-E ca mine. Suntem amândoi cam pe aceeași direcție.