Alina Pușcaș și soțul au un secret bine păzit! E vorba despre bani grei

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu formează unul din cele mai consolidate cupluri din showbiz-ul românesc. În acte, cei doi sunt împreună de patru ani, însă relația a început de mai multă vreme.

Alina Pușcaș și soțul, Mihai Stoenescu, un cuplu bogat

FANATIK a aflat cel mai mare secret al soților Pușcaș-Stoenescu, unul legat de situația lor financiară! Vă spunem doar atât: Alina Pușcaș e o bună afaceristă, pe lângă prezentatoare de televiziune, cunoscută în special pentru show-ul Te cunosc de undeva de la Antena 1.

Vedeta de televiziune deține o firmă care comercializează articole vestimentare, afacere de succes dacă e să ne uităm la profiturile pe care prezentatoarea le-a încasat în ultimul an. Potrivit datelor obținute de FANATIK, anul 2022 a fost unul excelent din punct de vedere financiar pentru frumoasa Alina Pușcaș Stoenescu.

Prezentatoarea Te cunosc de undeva, profituri frumoase din haine

Compania Lin Layer, care are ca obiect de activitatea, conform CAEN, „fabricarea de articole de îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie intimă” i-a adus destul de mult spor fotomodelului.

Frumoasa Alina rulează o cifră de afaceri de 1.036.531 lei. Pe 2022, conform informaților aflate de FANATIK, Alina Pușcaș a avut un profit net, din afacerea cu haine, de 682.577 de lei.

Cu alte cuvinte, aceasta ar fi încasat, pe lună, undeva în jur de 22.000 de lei. Nu mai spunem de faptul că Alina Pușcaș încasează bani și de la Antena 1 pentru proiectele în care este implicată, Te cunosc de undeva fiind unul din cele mai de succes show-uri ale stației.

De altfel, 2022 a fost cel mai bun an ca profit pentru Alina Pușcaș de când s-a apucat de afaceri. În 2021 a avut un câștig ceva mai mic, undeva la 174.934 de lei. Prezentatoarea deține această firmă din anul 2017.

Sumele despre care vorbim nu sunt singurele care intră în casa familiei formate de Alina Pușcaș! Și soțul ei aduce bani frumoși, acesta fiind medic stomatolog și deținător de clinică.

Soțul vedetei de la Antena 1, milionar în lei

Soțul vedetei de la Antena 1, Mihai Stoenescu, deține companiile „Radiology Excellence Center SRL”, „Lida Invest SRL” și „M. S. T. Clinic SRL”. Bărbatul învârte niște sume de bani colosale și poate acoperi cu lejeritate lipsurile financiare ale soției în cazul în care vedeta ar avea o perioadă nu tocmai bună sau cu mai puține proiecte în tv, de pildă.

Soțul realizatoarei tv Alina Pușcaș a făcut, doar din M. S. T. Clinic SRL, 1.940.195 de lei în anul 2022, rulând o cifră de afaceri de 529.519 lei. Cealaltă firmă în domeniul stomatologic, cea de servicii de radiologie dentară, i-a adus un câștig net, în 2022, de 579.436 lei.

Adunând cele două profituri ale companiilor, făcând un calcul simplu, vă spunem că din aceste două firme, Mihai Stoenescu a încasat, lunar, 209.969 de lei, adică 42.000 de euro! Cu asemenea sume, e clar că în familia vedetei Alina Pușcaș nu există nemulțumiri la capitolul bani.

Alina Pușcaș a recunoscut recent că mariajul i-a sporit confortul financiar

Trebuie precizat că soțul nu a excelat cu toate firmele pe care le-a deschis. Lida Invest SRL, specificată în rândurile de mai sus, i-a adus o pierdere de 71.000 de lei anul trecut. Această firmă nu are ca obiectiv domeniul medical, ci se ocupă de închirierea sau subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Alina Pușcaș că relația cu Mihai Stoenescu i-a adus un confort financiar. A spus, totodată, că și fără business-urile soțului ei, se descurca destul de bine.

„Mulțumită lui Mihai, am trecut la un confort sporit. Și înainte să îl cunosc pe Mihai nu eram rău, să zic așa. Dar, într-adevăr, în momentul în care ne-am căsătorit, mă rog, ne-am combinat… Pentru că noi ne-am căsătorit în 2019… Noi am început dating-ul în 2014. Noi am făcut prima oară toți trei copiii. Apoi ne-am căsătorit”, a declarat de curând Alina Pușcaș în