Alina Pușcaș, plătită regește la Te Cunosc de Undeva! Colega de platou a lui Pepe face bani frumoși la Antena 1

Alina Pușcaș a reușit, timp de 16 sezoane ale emisiunii Te Cunosc de Undeva, să își păstreze postul de prezentatoare în cadrul show-ului, fidelitatea ei fiind răsplătită de șefii din Antena 1.

Alina Pușcaș este plătită regește la Te Cunosc de Undeva

, fost concurent al show-ului și unul dintre starurile cu care, de-a lungul timpului, s-a înțeles cât se poate de bine pe platou.

Pentru a se asigura însă că frumoasa prezentatoare nu va părăsi emisiunea, așa cum a făcut-o Cosmin Seleși, cel care i-a fost alături timp de 16 sezoane, șefii din Antena 1 au decis să îi ofere o mărire de salariu pentru prestațiile ei. Iar suma la care a ajuns, acum, Alina Pușcaș nu este deloc de neglijat.

ADVERTISEMENT

Astfel, din informațiile obținute de FANATIK, prezentatoarea show-ului Te Cunosc de Undeva va beneficia, din acest sezon, de un onorariu comparabil cu cel primit de alte vedete cu greutate din Antena 1, frumoasa prezentatoare ajungând în topul celor mai bine plătiți oameni de televiziune.

Astfel, se pare că Alina Pușcaș ar urma să încaseze câte 2.500 de euro pentru fiecare ediție a show-ului Te Cunosc de Undeva. Cum emisiunea este săptămânală, onorariul vedetei ar ajunge la 10.000 de euro lunar. E adevărat, pentru cele câteva ore de show, difuzate în mod tradițional în seara de sâmbătă de Antena 1, Alina Pușcaș ar avea destul de mult de lucru de-a lungul săptămânii, filmările ținând, uneori, două zile, de dimineața până târziu în noapte.

ADVERTISEMENT

În plus, cum filmările pentru Te Cunosc de Undeva sunt comprimate de-a lungul a doar câtorva săptămâni, chiar dacă show-ul este difuzat de-a lungul mai multor luni, Alina Pușcaș va avea de depus un efort susținut, urmând să fie prezentă la studiourile situate în Romexpo aproape în fiecare zi.

Prezentatoarea Te Cunosc de Undeva primește bani doar pentru show

În altă ordine de idei, dacă suma pe care Alina Pușcaș o încasează de la Antena 1 pare mare – mai ales că show-ul are minimum opt ediții, dar poate ajunge chiar și la 12, iar de obicei sunt două sezoane în fiecare an – trebuie precizat că banii cu pricina sunt singurii pe care ea îi primește de la televiziune. Mai exact, cel puțin până în sezonul 16 al emisiunii Te Cunosc de Undeva, Alina Pușcaș ar fi fost plătită doar când era difuzat show-ul, în restul anului fiind, în TV, ”șomer de lux”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, în ultima perioadă, din informațiile obținute de FANATIK, Alina Pușcaș a reușit să negocieze cu șefii ei să fie plătită și pentru alte apariții la Antena 1, urmând ca, pe viitor, să își negocieze un onorariu fix pentru fiecare emisiune a postului la care mai participă.

Pe lângă banii de la Antena 1, Alina Pușcaș are, totuși, și alte surse de finanțare, frumoasa prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva dovedind că este și o abilă femeie de afaceri.

ADVERTISEMENT

Alina Pușcaș, contracte de mii de euro

Pe lângă contractul pe care îl are cu Antena 1, dovedește că este o imagine pentru care firmele mari aleargă, asocierea cu frumoasa prezentatoare a Te Cunosc de Undeva fiind considerată perfectă pentru reclame.

Din acest motiv, ea este și imaginea unei firme mari de electronice din China, conturile ei de socializare fiind, printre altele, pline de imagini cu produse de telefonie, laptopuri și alte accesorii ale producătorului. Iar din informațiile FANATIK, pentru a se asigura că vor beneficia de suportul Alinei Pușcaș în ceea ce privește imaginea, chinezii nu au fost deloc zgârciți, iar contractul prevede, pe lângă produse de ultimă generație, și sume de bani impresionante.

ADVERTISEMENT

În plus, pe conturile ei de socializare are suficient de multe colaborări cu diverse firme pentru a avea asigurat un venit mai mult decât decent, iar numărul mare de urmăritori – doar pe Instagram are peste 337.000 – îi aduc, anual, sume de ordinul miilor de euro. În plus, Alina Pușcaș este solicitată și acum să pozeze pentru diverse pictoriale în reviste de modă, formele ei de manechin fiind invidiate de, probabil, toate femeile.

Pe lângă toate acestea, Alina Pușcaș are și o afacere care, pare-se, merge foarte bine, prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva având, alături de o amică de-ale sale, un magazin de haine și de accesorii. În ultimii doi ani, din informațiile FANATIK, afacerea lor s-a dezvoltat cât se poate de bine, iar profiturile sunt pe măsură.

Alina Pușcaș, vedetă inventată de Antena 1

Alina Pușcaș are 38 de ani și a terminat cursurile unei facultăți particulare, meseria legată de turism nefiind însă pe placul ei. Înzestrată cu o frumusețe naturală care impresionează, Alina Pușcaș a profesat ca manechin o bună bucată de vreme.

Norocul ei însă a apărut în momentul în care a mers la un casting pentru o telenovelă românească, Narcisa Sălbatică. A obținut rolul principal, iar frumusețea ei a făcut restul, Alina Pușcaș având chiar și scene fierbinți pe care nu le-a refuzat, iar succesul telenovelei a fost, astfel, asigurat.

Încântați de felul în care se lucrează cu ea, șefii din Antena 1 au decis să nu le scape din mâini, așa că i-au propus, acum aproape nouă ani, să prezinte show-ul Te Cunosc de Undeva, lucru pe care l-a și făcut timp de 16 sezoane.

Alina Pușcaș are trei copii, Melissa, Alexandru și Iris, și a fost căsătorită de două ori, soțul ei de acum fiind medicul stomatolog Mihai Stoenescu.