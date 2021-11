Alina Pușcău, noi detalii îngrozitoare despre infernul Covid: „Mi-e și frică să mă gândesc prin ce am trecut”

Alina Pușcău a fost lovită de Covid în urmă cu o lună, iar simptomele pe care le-a avut i-au arătat ce înseamnă Iadul. Modelul internațional

Alina era convinsă că va muri de Covid, lucru la care s-a așteptat în fiecare moment și mama ei. Frumoasa manechină a spus că i-a fost foarte greu pentru că a fost singură în toată lupta ei cu boala.

După ce a vorbit public despre ce i se întâmplă, oamenii au început s-o sune și s-o întrebe dacă are nevoie de ceva. Surpriza uriașă a venit din partea sportivului Andrei Stoica. El și soția lui i-au întins o mână de ajutor când nu se aștepta.

ADVERTISEMENT

Alina Pușcău, totul despre infernul Covid: „Simțeam că îmi ard plămânii”

„Mi-e și frică să mă gândesc prin ce am trecut”, este începutul povestirii dramei prin care a trecut. Alina spune că acum este bine și că de două săptămâni este cu mama ei, care a avut grijă de ea după ce testele i-au ieșit negative.

„Cea mai grea perioadă din viața mea. Niciodată nu m-am simțit așa bolnavă. Era foarte greu să înțeleg ce se întâmplă cu corpul meu.

ADVERTISEMENT

Seara, am făcut febră și simțeam o apăsare în piept. Dureri de cap îngrozitoare, simțeam că îmi ard plămânii. Îmi curgea sângele din nas. Vărsam. Nu știu, pur și simplu, tot felul de simptome am avut. Era din rău în mai rău.

În fiecare zi ziceam că o să rezist la durere. 9 zile am avut febră, dureri de cap. Norocul meu a fost că am putut să respir. Era singura șansă de a trăi. Nu am avut alte probleme de sănătate”, a povestit modelul la

ADVERTISEMENT

Pușcău spune că a ajuns la un moment dat să nu mai realizeze ce se întâmpla cu corpul ei. Era, pur și simplu, o legumă. De nenumărate ori a intrat în panică, iar după ce simptomele au început să fie din ce în ce mai agresive, a sunat la Salvare.

„Începusem să vorbesc cu virusul, cu Dumnezeu”

9 ore a fost nevoită să aștepte, iar norocul ei a fost atunci luptătorul Andrei Stoica. El a fost cel care a ajutat-o pe brunetă să meargă la Spitalul Floreasca, vorbind cu cineva de acolo.

ADVERTISEMENT

După ce a ajuns la spital, i s-a dat o perfuzie ca să fie pusă pe picioare. Medicii au decis să nu o interneze pentru că putea respira. Modelul a ajuns acasă ceva mai bine, însă calvarul nu se terminase.

S-a trezit brusc în somn dându-și seama că nu mai putea să respire. Vedeta a sunat din nou la 112 și de data asta a ajuns la Spitalul Elias, unde a primit un tratament medicamentos pentru plămâni, lucru de care nu a avut parte la Floreasca.

ADVERTISEMENT

„Începusem să vorbesc cu virusul. Vorbeam cu Dumnezeu, am zis: ia-mă sau lasă-mă să trăiesc”, a mai povestit Alina Pușcău, mulțumind în final că a ieșit cu bine din acest coșmar.