Alina Radi, anunț îngrijorător despre starea prietenei sale, Dana Roba: “Nu se știe dacă își mai revine”

Alina Radi, prietena Danei Roba a dat în exclusivitate pentru FANATIK primele declarații despre starea de sănătate a femeii care a fost lovită cu bestialitate de soț. Alina Radi spune că nici măcar medicii nu se pot pronunța cu exactitate în legătură cu starea Danei pe viitor. Mai mult decât atât, Alina Radi a spus că nimeni nu are voie să intre în salonul unde se află internată Dana Roba, nici măcar familia.

Alina Radi, declarații despre starea Danei Roba: “Numai dacă face Dumnezeu o minune”

Alina Radi este îngrijorată pentru starea de sănătate a prietenei sale, Dana Roba. Makeup-artista se află în comă indusă, după ce a ieșit dintr-o operație dificilă, care a durat nouă ore. Alina Radi spune că nimeni nu o poate vizita, nici măcar familia. Mai mult decât atât, nici Județean din Timișoara nu au voie să urce în salonul unde este internată femeia.

“Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune…

A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor.

Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”, a declarat Alina Radi pentru FANATIK.

Alina Radi, indignată de situația de la spital

că Dana Roba a avut nevoie de medicamente speciale, care nu existau în spitalul unde este internată. Tocmai de aceea, sora Danei Roba a postat un mesaj în care a cerut ajutorul oamenilor. Doar că acest apel de ajutor s-a soldat cu mustrări din partea conducerii spitalului. Alina Radi spune că momentan, nu doar familia, ci nici asistentele nu au voie să intre în salonul unde se află Dana Roba.

“Sunt asistente din spital cărora nu le-a dat voie să intre în salon. Au fost probleme că a postat sora ei că au căutat medicamente pe care nu le aveau la spital. A întrebat dacă are cineva acele medicamente de care era nevoie. Au sunat-o de la spital că nu trebuia să posteze despre faptul că nu existau acele medicamente la spital.

Dacă voi nu aveți acele medicamente în spital, vreți să moară omul, că voi nu aveți medicamentele acelea. Le-au găsit până la urmă într-o farmacie. Niște medicamente care se găsesc prin Ucraina.

O situație delicată. Nu urcă nimeni la ea, nici asistentele de la Județean, nu au voie să intre la ea. Probabil pentru că s-au făcut foarte multe poze, iar eu oricum nu am înțeles rostul acelor poze. Și de acasă, de pe targă. Sunt poze foarte detaliate, care circulă peste tot”, a mai adăugat .

Alina Radi: “Dana Roba mi-a spus că soțul ei se comportă urât”

Alina Radi a povestit că a vorbit cu Dana Roba chiar înainte cu două zile înainte de nenorocirea care s-a produs. Vedeta spune că nu i s-a părut nimic suspect. În schim, Dana Roba i s-a confesat Alinei și i-a spus că nu se mai înțelege cu soțul ei, iar acesta se comportă urât cu makeup-artista. Cu toate acestea, Alina Radi spune că nu a auzit nimic legat de agresiuni fizice, doar tensiune foarte mare în familie.

“Eu cu Dana am vorbit înainte cu două zile să se întâmple nenorocirea asta. Am cumpărat niște pălării de la sora ei, din Italia și trebuia să îmi trimită coletul la Dana, acasă. Vorbisem să mă duc după colet, apoi m-a sunat sora Danei să îmi spună ce s-a întâmplat și că vine în țară. Când am vorbit cu Dana nu mi s-a părut nimic suspect. Ea era bine, mi-a spus că se chinuie să slăbească. Mi-a spus că vrea să divorțeze, că nu se înțelege cu soțul ei nicicum.

A spus că e foarte mare tensiune în familie. La mine nu s-a plâns niciodată de agresiuni din partea lui și ne cunoaștem de atâția ani. Merg la ea de când a început ea să machieze și mă duc la ea de 2-3 ori pe săptămână. Mi-a spus că nu se înțeleg, că se comportă urât cu ea. Dar nu s-a pus problema de agresiune fizică. Fetele sunt la părinții lui, care o iubesc foarte mult pe Dana. Iar părinții lui se ocupă de fete. El este în continuare în arest”, a mai declarat Alina Radi pentru FANATIK.