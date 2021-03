Alina Rotaru, salt spre o medalie la Jocurile Olimpice: “Fac totul cu gândul la Tokyo! Caut săritura perfectă!”. Exclusiv

Alina Rotaru este una dintre atletele care țintesc medalia olimpică de la Tokyo. Românca se află pe locul 9 mondial la proba de săritura în lungime și speră ca la Jocurile Olimpice să găsească săritura perfectă.

A început cu dans sportiv, însă la vârsta de 7 ani a mers la atletism. A practicat mai multe probe înainte să se specializeze pe săritura în lungime. Iar rezultatele au venit: argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European Tampere 2009 și argint la Jocuri Olimpice de Tineret Singapore 2010.

Alina Rotaru a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016, unde a încheiat pe 18. Patru ani mai târziu speră la o calificare în ultimul act de la Tokyo și la o săritură perfectă, de 7 metri, care să îi aducă o medalie.

Alina Rotaru, salt spre o medalie la Jocurile Olimpice: “Tot ce fac la antrenament și în afara lui, fac cu gândul la Tokyo”

În episodul 39 al seriei “Olimpicii României”, Alina Rotaru a vorbit pentru FANATIK despre așteptările pe care le are de la Tokyo, dar și cum s-a antrenat și cum a trecut peste perioada de pandemie, care a dat peste cap sportul mondial.

Ce înseamnă pentru tine Jocurile Olimpice?

– Este concursul suprem. Toți sportivii care vor să facă performanță vor să ajungă acolo. Tot ceea ce fac la antrenament și în afara lui, fac cu gândul la Tokyo.

Ți-ai stabilit un obiectiv la Tokyo?

– Da. Primul obiectiv este să intru în finala. După aceea, întotdeauna, totul este posibil.

“Am acel potențial de a sări 7 metri, care este și țelul meu. Contează să reușesc acea săritură la locul potrivit și timpul potrivit”

De ce nu, și o medalie…

– O zi perfectă din punctul meu de vedere și săritura perfectă ar putea să îmi aducă medalia. Am acel potențial de a sări 7 metri, care este și țelul meu. Contează să reușesc acea săritură la locul potrivit și timpul potrivit. Anul acesta totul este pentru acest concurs: antrenamente, viața personală.

Te-a încurcat pandemia sau e mai bine pentru că ai avut mai mult timp de pregătire?

– Pandemia a încurcat pe toată lumea, mai ales psihic. Eu sunt una dintre atletele României la JO, dar am un mic avantaj. Mă antrenez în Germania, în Stuttgart. La început, în martie, a fost destul de greu. Regulile au fost foarte stricte, dar am avut un pic de noroc față de ceilalți atleți pentru că m-am antrenat timp de două luni lângă Stuttgart, într-un sat, satul natal al soțului meu. Am avut acces la o pistă de 120 de metri, de tartan. Am avut condiții. M-am antrenat și în pădure. Dar aici am avut avantajul de a simți și tartanul.

“La un sportiv curat, chiar și 1% dacă ar afecta acest virus, contează foarte mult în performanță”

Cum te antrenezi acum?

– Situația nu este la normal. Mă antrenez într-o grupă mai mare și regulile au fost și sunt foarte drastice, mai ales pentru tineri. Din 1 martie 2020 nu au voie să se antreneze amatorii, juniorii sau sportivii de la cluburi. Doar lotul olimpic și lotul național. Ne-a cam tăiat grupa. Suntem doar 8 sportivi care îndeplinim aceste standarde. Aceste reguli stricte m-au salvat și nu m-am infectat cu acest virus. Nu știm ce afectează după. Nu se știe nimic. La un sportiv curat, chiar și 1% dacă ar afecta acest virus, contează foarte mult în performanță. Regulile m-au avantajat, am trăit ca într-o bulă.

Ce reguli sunt acum?

– În stadion și în sală avem anumite ore în care ne antrenăm. În acele ore suntem doar noi, este foarte ok. În sala de forță sunt reguli mult mai stricte. Acolo am voie doar eu și încă un coleg de la sprint. Sunt în lotul olimpic și sunt recunoscută în Germania chiar dacă eu reprezint România. Sportivii olimpici au un alt statut în Europa, există colaborare. Am aceleași condiții ca și olimpicii Germaniei. Este un mare plus. Anul trecut toată atenția era pe Jocurile Olimpice din 2020, am făcut pregătire tot anul. Norocul meu cel mai mare după amânare a fost faptul că Federația a făcut un sezon mixt, cu șase competiții. Nu le-am luat ca atare, ci pentru antrenamente în condiții de concurs. M-au ajutat mai mult psihic.

“Cu ceilalți atleți suntem prieteni, dar nu mai e aceeași apropiere ca înainte. Ți-e teamă”

Competițiile cum sunt în perioada asta?

– În acest an a fost la fel de dificil. Au rămas acele reguli. Dacă părăsesc landul, trebuie să intru 7 zile în carantină. Asta m-a dat peste cap și de aceea am avut un singur concurs. Să pierd 7 zile după fiecare concurs nu era prea bine. Și am refăcut totul.

Cât de diferite ți se pare competițiile?

– Nimic nu mai este la fel. Spectatorii lipsesc, iar acest aspect mă cam afectează. Îmi place să simt atmosfera, să simt publicul aproape. Mă ajută în performanță. Plus că și cu atleții… Suntem prieteni, dar nu mai e aceeași apropiere. Ți-e teamă. Când ne apropiam la concursuri era o bucurie să ne revedem, să vorbim, să mergem la masă. Acum nu, totul este diferit. Mergem la masă, nu te uiți stânga-dreapta, mănânci și pleci în cameră. Nu știi cine ce ar putea să aibă. Este o mică frică.

“La Rio nu mi s-a părut că a fost cea mai bună organizare”

În comparație cu alte concursuri, cum a fost la Rio?

– Concursul olimpic de la Rio m-a bucurat mult. Participarea acolo nu pot spune că a fost la așteptări. Credeam că o să simt ceva special, un spirit. Am fost în 2010 la Jocurile Olimpice de Tineret, dar la Rio n-a fost acel spirit ca atunci. A fost altfel, n-a fost o organizare foarte bună la nivel de Jocuri Olimpice. Dar experiența a fost frumoasă. Am încheiat pe locul 18, dar am luat lucrurile pozitive din care am învățat.

La Campionatele Mondiale de la Doha ai urcat până pe locul 6. Ți-a dat sentimentul că te poți bate la medalii la Tokyo?

– Sunt pe locul 9 în lume momentan. La Doha am avut un concurs foarte bun și în calificări și în finală. M-am bucurat enorm pentru acel loc șase. Tot sezonul 2019 a fost unul foarte bun pentru mine. Acolo mi-am realizat și baremul pentru Jocurile Olimpice. Experiența de la Doha a fost de neuitat.