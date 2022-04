Alina Shaternikova, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box din Ucraina, declarație de război pentru soldații ruși: ”Voi învăța să folosesc pistolul”

Fostă campioană europeană la box, Alina Shaternikova, refuză să părăsească Kievul și vrea să lupte împotriva invadatorilor ruși. Ea a anunțat că va învăța să mânuiască armele.

Dezvăluiri din iadul din Ucraina, ale unei foste campioane europene de box

Alina Shaternikova s-a născut în Rusia, în localitatea Tver, dar în întrecerile internaționale a reprezentat Ucraina, câștigând titlul european de , la categoria muscă, în 1999.

În ciuda unui fizic firav, fosta sportiva, acum vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box din Ucraina, a dezvăluit că în ciuda invaziei Rusiei și a războiului declanșat de Guvernul de la Kremlin, a refuzat să părăsească Kievul.

Alina Shaternikova a mărturisit că și-a propus să învețe să tragă cu arma, pentru a-și apăra țara de adopție și că vrea să fie un exemplu pentru fiul ei.

”La unele posturi (posturi militare de control – n.r.) m-au întrebat dacă am o armă. Le-am răspuns că nu, iar băieții mi-au spus că acum este timpul să am una. Le-am spus că mi-e rușine, dar nu știu să folosesc (pistolul – n.r.). Apoi le-am promis că voi învăța să-l folosesc.

Am decis să nu părăsim Kievul pentru fiul meu care are deja 19 ani. Am fost serios implicați în creșterea lui. Dacă fugeam nu puteam vorbi cu un tânăr despre patriotism, devotament și curaj.

Țara vărsă sânge, dacă fugeam și nu ne ajutam țara. Ne-am dat seama că dacă plecăm pe undeva, nu vom ridica un om vrednic, apărător al țării noastre”, a povestit Alina Shaternikova, pentru platforma .

Fiul ei s-a înscris în trupele voluntare

Fosta pugilistă a mai spus că fiul ei a făcut cocktailuri Molotov pe care le- și partizanilor care luptă împotriva soldaților ruși și chiar să tragă cu arma.

”Aproape imediat după începerea războiului, fiul a găsit un atelier unde au făcut cocktailuri Molotov, iar de dimineața până seara s-a angajat în asta. Și apoi comandantul lor a început să învețe cum să lucreze cu armele, cum să tragă, cum să păzească clădirea.

Apoi au avut un curs separat de prim ajutor predat de un instructor american, iar mai apoi a intrat în formarea voluntară a unei comunități teritoriale. Pleacă 4 ore în patrulare dimineața și noaptea, are echipament, arme”, a adăugat Shaternikova.