Alina Sorescu, complet schimbată după divorțul de Alexandru Ciucu: ”Timpul le rezolvă pe toate”

Frumoasa blondină este complet schimbată după de partenerul de viață alături de care a devenit mama a două fete. Celebra cântăreață este convinsă că timpul le rezolvă pe toate și are încredere că va fi bine.

Alina Sorescu, alt om după despărțirea de Alexandru Ciucu. Cântăreața e încrezătoare

Alina Sorescu este încrezătoare după separarea de Alexandru Ciucu. Vedeta s-a schimbat enorm și este mai atentă la semnele pe care le primește de la Cel de Sus sau de la ceilalți. În plus, artista prețuiește mai mult ceea ce are.

„Sunt un om foarte tolerant, un om care are foarte multă răbdare născută și antrenată, pentru că așa îmi e felul, să las de la mine, să dau timp celuilalt de lângă mine. Uneori e bine, alteori nu.

Timpul mi-a arătat că uneori nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea este un atu, nu că las de la mine, ci că am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că întotdeauna timpul le rezolvă pe toate.

Cred că am început să arăt o nouă față a mea anul ăsta, simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, simt că mă prețuiesc mai mult.

Simt că sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice și oricine, am o intuiție foarte bine dezvoltată și voi avea încredere în ceea ce simt de acum încolo”, a spus Alina Sorescu în emisiunea Teo Show de la .

Alina Sorescu, declarații despre o eventuală relație

Alina Sorescu a discutat fără perdea și despre o eventuală amoroasă. Cântăreața nu vrea să fie inabordabilă la acest capitol, dar nu este pregătită să aibă alături un nou partener de viață în perioada următoare.

Separarea de tatăl fiicelor sale este una încă recentă și proaspătă în mintea sa, motiv pentru care nu grăbește lucrurile din punct de vedere sentimental.

În altă ordine de idei, Alina Sorescu a punctat faptul că nu se aștepta niciodată să divorțeze de Alexandru Ciucu cu care a fost căsătorită circa 12 ani. Cu toate acestea vedeta speră să învețe din fiecare lecție pe care o primește de la Divinitate.