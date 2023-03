Alina Sorescu, decizie dură din partea judecătorilor, în procesul de divorț. Ce au stabilit în legătură cu fetițele artistei

Alina Sorescu, dezamăgită de judecători, în procesul de divorț de designerul Alexandru Ciucu. Aceștia au dat sentința referitoare la custodia fetițelor. Decizia nu este una în favoarea cântăreței, drept urmare, aceasta are de gând să aplice restul procedurilor legale.

Ce veste a primit Alina Sorescu din partea judecătorilor referitor la custodia fetițelor

Alina Sorescu a anunțat, miercuri, pe contul personal de facebook, faptul că instanța a hotărât ca ea și Alexandru Ciucu să se bucure cu rândul de fiicele lor. Mai exact, cele mici vor trebui să stea câte o săptămână acasă la fiecare părinte.

Alina Sorescu vrea să conteste pronunțarea, iar pentru asta a subliniat că va lupta cu toată forța ei, ”până la capăt”, deoarece este de părere că fetițele, Raisa și Carolina, au nevoie să crească mai mult alături de mamă, ”într-un mediu stabil”.

”A fost un an greu cu procese si ordonante si incerc cu toata fiinta mea sa raman demna in demersul meu de a avea si eu si fetele o viata linistita. Solutia pronuntata astazi de instanta este ca fetitele sa stea o saptamana la mama si o saptamana la tata.

Voi lupta de aceasta data eu pana la capat si voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetite, pentru a le creste intr-un mediu stabil, asa cum le-am crescut de cand le-am nascut”, a anunțat Alina Sorescu

Alina Sorescu contestă decizia judecătorilor. De ce vrea ca fetitele sa locuiască doar cu ea

, dar ea își dorește ca cele mici să nu se plimbe de la un părinte, la altul, până ce vor deveni majore. Totodată, artista crede că alături de ea Raisa și Carolina vor putea avea parte de o educație mai bună.

”Nu va fi usor, pentru ca tatal lor si-a schimbat cu totul atitudinea fata de copii in acest an si cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetitele sa nu fie plimbate dintr-o parte in alta pana la 18 ani, pentru ca acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emotional si afecta procesul educational si de crestere.

Am permis tatalui sa se implice din momentul in care si-a aratat disponibilitatea, dar trebuie insa sa ne gandim ca sunt fetite de 9 si 6 ani, ca au nevoie de stabilitate si pastrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul scolar”, a mai scris Alina Sorescu.

Cântăreața a mai notat pe contul de facebook și că speră ca judecătorii să dea dovadă de toleranță și să înțeleagă faptul că un copil poate crește mai bine cu mama lui. Pentru ca totul să decurgă în favoarea sa, în următoarea perioadă, Alina Sorescu a apelat la avocați.

Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au fost căsătoriți 12 ani

. Atunci, chiar cântăreața a anunțat tot pe rețelele de socializare că nu mai formează un mariaj cu bărbatul lângă care a stat peste un deceniu, respectiv 12 ani. Motivul nu l-a precizat, dar în spațiul public se vehiculează infidelitatea celebrului designer.